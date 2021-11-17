人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

阿塞拜疆和亚美尼亚在边境地区爆发武装冲突

2021年11月17日05:08 | 来源：新华网
小字号

　　新华社第比利斯11月16日电（记者李铭）阿塞拜疆和亚美尼亚16日在边境地区爆发武装冲突，双方均指责对方率先发动军事进攻。

　　据阿塞拜疆国防部网站发布的消息，亚美尼亚部队当天11时左右对阿边境的克尔巴贾和拉钦地区发动“大规模挑衅”。亚方使用不同口径的武器和榴弹发射器向阿方阵地开火，造成阿方两名士兵受伤。阿方采取反制行动，击退对方进攻，俘虏亚方部分士兵并缴获一些武器装备。

　　亚美尼亚国防部同日发布消息，指责阿塞拜疆“入侵”亚美尼亚领土。阿方动用火炮、装甲车辆和不同口径的武器率先发动进攻，亚方在回应行动中摧毁阿方一些装甲车辆，阿方遭受人员损失。同时，亚方有4名士兵受伤、12名士兵被俘。

　　双方均表示，目前边境地区局势高度紧张。

　　苏联解体后，阿亚两国因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。

(责编：胡永秋、杨光宇)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部