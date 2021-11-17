新华社第比利斯11月16日电（记者李铭）阿塞拜疆和亚美尼亚16日在边境地区爆发武装冲突，双方均指责对方率先发动军事进攻。

据阿塞拜疆国防部网站发布的消息，亚美尼亚部队当天11时左右对阿边境的克尔巴贾和拉钦地区发动“大规模挑衅”。亚方使用不同口径的武器和榴弹发射器向阿方阵地开火，造成阿方两名士兵受伤。阿方采取反制行动，击退对方进攻，俘虏亚方部分士兵并缴获一些武器装备。

亚美尼亚国防部同日发布消息，指责阿塞拜疆“入侵”亚美尼亚领土。阿方动用火炮、装甲车辆和不同口径的武器率先发动进攻，亚方在回应行动中摧毁阿方一些装甲车辆，阿方遭受人员损失。同时，亚方有4名士兵受伤、12名士兵被俘。

双方均表示，目前边境地区局势高度紧张。

苏联解体后，阿亚两国因纳戈尔诺-卡拉巴赫（纳卡）地区归属问题爆发战争。1994年，双方就全面停火达成协议，但两国一直因纳卡问题处于敌对状态，武装冲突时有发生。2020年9月，两国因纳卡问题爆发新一轮冲突。同年11月9日，俄罗斯、阿塞拜疆和亚美尼亚三国领导人签署声明，宣布纳卡地区从莫斯科时间10日零时起完全停火。

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