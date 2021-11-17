新华社北京11月16日电 综合新华社记者报道：中国国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。多国人士认为，此次会晤意义重大，充分体现元首外交对中美关系的战略引领作用，进一步增强国际社会对中美关系未来发展的正面预期。中美相向而行，推动双边关系重回健康稳定发展的正确轨道，将造福中美两国人民和世界各国人民。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，习近平主席从两国人民的根本利益和人类和平发展的共同利益高度出发，指出中美应该加强沟通和合作，既办好各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业，体现了大格局、大担当。元首外交对中美关系的引领作用至关重要，此次视频会晤有助于增进了解、形成共识、管控分歧，引领中美关系积极向前发展。

美国库恩基金会主席罗伯特·劳伦斯·库恩表示，美中元首视频会晤是引领两国关系朝着正确方向发展迈出的令人称赞的一步。会晤为两国关系发展指明方向，对整个世界而言也非常重要和及时。当前，新冠疫情、气候变化和经济放缓等问题亟待解决，没有美中两个大国的合作，世界很难有效应对这些共同挑战。

北京大学中外人文交流研究基地执行主任王栋认为，中美关系重回健康稳定发展的正确轨道离不开相互尊重、和平共处、合作共赢这三点原则。意识形态、政治体制差异不应成为合作的障碍。双方应通过合作在应对全人类共同挑战中发挥重要作用。

世界粮食奖基金会名誉主席、美国驻柬埔寨前大使肯尼斯·奎恩表示，美中两国元首视频会晤对加强沟通了解、解决美中共同关切的问题十分重要，两国未来应加强合作，应对全球粮食短缺、气候变化负面影响以及公共卫生危机等问题。

中国人民大学国际关系学院副教授刁大明认为，在两国元首视频会晤所达成共识的战略引领下，中美两国有望在诸多领域进一步展开深入沟通与对话，推进交往与合作。美方应与中国相向而行，增进两国共同利益。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生表示，美中关系不仅关系到两国人民福祉，而且关乎世界的稳定和发展。美中两国需要合作，而且能够合作。

德国柏林普鲁士协会名誉主席福尔克尔·恰普克表示，此次视频会晤有利于双方增进了解、推动合作。中美关系事关全球稳定发展，稳定的中美关系也是国际社会的期待，符合双方和世界的利益。他认为，美方已清楚看到当前的时与势，会晤是美方的理智选择。恰普克指出，美方同时需注意，打“台湾牌”纯属干涉中国内政，这一企图不会得逞。

法国巴黎法中友好协会副主席利亚齐德·本哈米表示，中美元首举行视频会晤令人鼓舞。中美两个大国肩负着维护世界和平、推进共同发展的重要责任，而联合国是促进世界和平与发展最重要的国际组织，两国应为维护联合国宪章宗旨和原则、加强联合国的作用而共同努力。

巴西里约热内卢州立大学国际关系学院教授毛里西奥·桑托罗表示，中美两国应共同维护和加强联合国、世界贸易组织等国际组织及其原则在国际关系中的作用，推动共同发展，在完善多边主义体系过程中共同发挥更大作用。

韩国外国语大学全球安全合作研究中心主任黄载皓表示，此次中美元首视频会晤是两国间一次坦率、建设性、实质性和富有成效的沟通和对话。在应对全球气候变化、携手抗击新冠疫情以及发展双边经贸关系、维护全球供应链稳定等方面，中美两国都有很大合作空间。

哈萨克斯坦“塔拉普”应用研究中心主任拉希姆·奥沙克巴耶夫表示，中美两国在经贸和金融领域的合作对世界意义重大。世界经济稳定复苏、通胀压力缓解都需要中美合作，而国际多边合作更需要中美两国相向而行。

肯尼亚国际问题学者卡文斯·阿德希尔表示，世界期待中美两国关系更加稳定和不断发展，这将促进全球合作、造福中美两国人民和世界各国人民。如果没有中美合作与充分参与，国际社会在应对疫情、气候变化等共同挑战方面的进展将会受限。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努纳伊朱认为，坚持相互尊重、和平共处、合作共赢是中美关系实现健康稳定发展的前提和保障，也适用于任何国家间关系。包括非洲国家在内的广大发展中国家期待看到中美加强合作，并在解决国际社会面临的诸多危机方面发挥积极作用。

菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔表示，作为具有全球影响力的大国，中美关系保持稳定并发展对世界的和平与发展至关重要。面对新冠疫情、气候变化等全人类面临的共同挑战，双方的合作将在维护世界和平稳定、创造合作发展的国际环境等方面发挥重要作用。（参与记者：王玉、汤洁峰、李欣、杨士龙、胡友松、潘丽君、白林、郭骏、刘锴、闫洁、陆睿、杜白羽、张继业、唐霁、邢建桥、赵焱、陈威华、顾梓峄）

(责编：胡永秋、杨光宇)