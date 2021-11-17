新华社北京11月16日电 题：把舵引航，引领中美巨轮共同前行——中美元首视频会晤向世界释放积极信号

新华社记者刘华、郑明达、伍岳、成欣

“中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。”

11月16日上午，国家主席习近平在北京同美国总统拜登举行视频会晤。在长达3个半小时的会晤中，双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

会晤期间，习近平主席阐明新时期中美正确的相处之道，两国元首就中美关系重要性、反对打“新冷战”等达成重要原则共识。会晤增进了双方相互了解，增加了国际社会对中美关系的正面预期，向中美两国和世界发出了强有力信号。

“中美两国领导人的共同使命”

此次视频会晤，是继今年2月和9月通电话后，中美两国元首的又一次直接对话，这也是美国新一届政府今年初上台后，两国最高领导人首次以视频形式举行会晤。

观察人士指出，当前中美关系正处于关键十字路口。此次视频会晤是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事，中美两国人民和国际社会都希望会晤取得积极成果。关于会晤的消息刚一发布，就有美国媒体评论：这有望成为一个“让美中关系朝着以合作为基础转变的机会”。

中国国际问题研究院常务副院长阮宗泽表示，中美元首间的直接沟通，对两国关系发展发挥着不可替代的引领作用，有助于增进相互了解、形成共识、管控分歧。

一段时间以来，美国新政府总体上延续上一届政府的极端和错误对华政策，在国际上拼凑反华小圈子，不断挑战中国底线，给中美关系发展带来了困难。过去几个月里，中美双方代表先后在美国安克雷奇、中国天津、瑞士苏黎世和意大利罗马举行会晤，中方坚决反对美方所谓“从实力地位出发”同中国打交道，向美方提出“两份清单”和“三条底线”，要求美方积极回应，采取行动切实改善两国关系。

此次会晤中，习近平主席明确提出：“希望总统先生发挥政治领导力，推动美国对华政策回归理性务实的轨道。”

拜登总统在会晤中也对习近平主席的话作出积极回应：历史是公正的，美中关系只能搞好，不能搞砸。

“中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。”习近平主席在会晤中指出，这是中美两国和世界各国人民的共同愿望，也是中美两国领导人的共同使命。

复旦大学美国研究中心主任吴心伯表示，作为当今最重要的双边关系之一，中美关系已经超越双边范畴，在当前这样一个关键时刻，两国元首的把舵引航，不仅对中美关系发展至关重要，而且对世界也有着积极影响。

“没有中美合作是万万不能的”

“中美合作也许不是万能的，但没有中美合作是万万不能的。”习近平主席在会晤中这样强调中美关系的重要性。

阮宗泽表示，历史一再证明，中美之间摩擦多了，对两国和世界都是灾难；双方合作多了，就能做成很多对两国和世界有益的事。

在会晤中，习近平主席系统阐述中美应该着力推动的四方面优先事项，为两国未来合作指明路径——

一是展现大国的担当，引领国际社会合作应对突出挑战；

二是本着平等互利精神，推进各层级各领域交往，为中美关系注入更多正能量；

三是以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控；

四是加强在重大国际和地区热点问题上的协调和合作，为世界提供更多公共产品。

清华大学战略与安全研究中心副主任达巍说，习近平主席提出的四方面优先事项，既有双边层面的，又有国际和地区层面的，充分展现出作为大国领袖的大格局、大担当。

就在此次会晤举行前几天，中美双方发表了第二份关于应对气候变化的联合宣言。这份被外媒称作“惊喜”的联合宣言，也从一个侧面折射出两国合作的巨大潜力。

习近平主席在会晤中还就中美经贸关系、能源安全、气候变化、公共卫生安全等问题阐明中方立场，提出中方主张：“在商言商，不要把中美经贸问题政治化”“维护全球产业链供应链安全稳定”“兼顾应对气候变化和保障民生”“应该倡导建立全球公共卫生及传染病防控合作机制”……

“中美利益深度交融，合则两利、斗则俱伤。”达巍说，中国不否认竞争，但坚持竞争必须是公平的、良性的、有规则的。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。

“中美必须找到正确的相处之道”

“过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。”习近平主席从历史和世界的大格局看中美关系发展。

作为最大的发展中国家和最大的发达国家，中美两大国应当如何相处？习近平主席总结中美关系发展经验和教训，提出新时期中美相处应该坚持三点原则——相互尊重、和平共处、合作共赢。

“相互尊重就是要尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利；和平共处就是要坚守不冲突不对抗的底线；合作共赢就是要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。”阮宗泽认为，这三点原则为中美关系长远发展指引了方向、明确了“界线”。

习近平主席在会晤中指出，中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。我们是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。

阮宗泽表示，台湾问题始终是中美关系中最重要最敏感的问题，也是两国元首每次交往必谈的问题。在当前形势下，习近平主席所言具有很强的针对性。

拜登总统在会晤中表示，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持“台独”，希望台海地区保持和平稳定。

习近平主席在会晤中还介绍了中国发展道路和战略意图，并就民主、人权、多边主义等具体问题表明中方立场。

拜登总统也表示，美方不寻求改变中国的体制，不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突。愿同中方加强沟通，减少误解，以建设性方式妥处分歧。

分析人士指出，此次会晤，美方的表态释放出积极的信号，但后续将如何，还需要“听其言、观其行”。

“应该看到，一次会晤不可能解决中美之间的所有矛盾。”阮宗泽说，希望美方同中方一道，相向而行，以实际行动落实两国元首会晤精神，保持对话沟通，加强交流合作，负责任地管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。

(责编：胡永秋、杨光宇)