新华社北京11月16日电 国家主席习近平11月16日上午同美国总统拜登举行视频会晤。会晤结束后，外交部副部长谢锋接受媒体采访，介绍会晤相关情况。问答全文如下：

一、问：这是中美元首首次“云会晤”，而且交流了很长时间。会晤是否达到了预期效果？

答：11月16日上午，中国国家主席习近平同美国总统拜登举行视频会晤。这是中美关系史上两国元首首次视频会晤，是中美关系和国际关系中的一件大事。会晤从北京时间上午8：45开始到12：25左右结束，持续了3个半小时，超过原定时间，双方围绕中美关系战略性、全局性、根本性问题，各自发展议程与内外政策，以及共同关心的国际地区问题等广泛交换了意见。会晤是坦诚、深入、建设性和富有成效的。在当前形势下，两国元首把舵引航对中美关系发展至关重要。这次会晤为今后一个时期中美关系发展指明了方向、注入了动力。

二、问：这次会晤谈的是事关中美关系未来的重大战略性问题，以及共同关心、关切的重要问题，能否更详细地介绍一下会谈的主要内容，两国元首是否达成了一些共识？

答：这次会晤的主要内容可以概括为“3421”：习近平主席就发展中美关系提出了“三点原则”和“四个方面的优先事项”，两国领导人达成了“两个原则共识”，习近平主席就“一个重要问题”深入做了美方工作。

关于三点原则，习近平主席在会晤中阐明了新时期中美正确的相处之道，即坚持三点原则：一是相互尊重。尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，管控分歧，求同存异。二是和平共处。不冲突不对抗是双方必须坚守的底线。三是合作共赢。中美利益深度交融。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。

关于四个方面的优先事项。习近平主席在会晤中表示，中美当前要着力推动四个方面的优先事项：一是展现大国担当，引领国际社会合作应对突出挑战。中美合作也许不是万能的，但没有中美合作是万万不能的。中方提出的全球性倡议对美国都开放，希望美方也能如此。二是本着平等互利精神，推进各层级各领域交往，为中美关系注入更多正能量。两国元首将通过会晤、通信、通电话等多种方式保持密切联系，为中美关系把舵引航。中美在经济、能源、两军、执法、教育、科技、网络、环保、地方等诸多领域有着广泛共同利益，应该互通有无、取长补短，做大合作的“蛋糕”。中美应该用好两国外交安全、经贸财金、气候变化团队的对话渠道和机制，推动务实合作，解决具体问题。三是以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控。中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控，避免激化和扩大化。中方维护自身主权、安全、发展利益坚定不移，美方务必要谨慎处理好相关问题。四是加强在重大国际和地区热点问题上的协调与合作，为世界提供更多公共产品。天下并不太平，中美应该同国际社会一道，共同捍卫世界和平，促进全球发展，维护公正合理的国际秩序。

关于两项原则共识，一是两国元首都强调中美关系的重要性。习近平主席表示，中美关系不仅对两国十分紧要，而且已经超出了双边范畴，对世界也十分紧要，只能搞好，不能搞砸。推动中美各自发展，维护和平稳定的国际环境，都需要一个健康稳定的中美关系。双方应该加强沟通与合作，既办好各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，引领中美关系积极向前发展，共同推进人类和平与发展的崇高事业。这是造福两国人民的需要，也是国际社会的期待。

拜登总统表示，美中关系不仅事关两国，也攸关世界，我们不仅要对两国人民负责，也应该为世界人民负责。美中关系只能搞好，不能搞砸。美方的目标不是改变中国的体制，双方应该相互尊重，和平共处，加强沟通，减少误解，以建设性方式妥处分歧。

二是两国元首都反对打“新冷战”，都认为中美不应该冲突对抗。中方一贯反对任何形式的“新冷战”，拜登总统在联大会议中也明确表示美方不寻求“新冷战”。各国包括美国盟友，都不愿意再走冷战老路，也不愿意在中美间选边站队。习近平主席在会晤中指出，搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗，结局必然是世界遭殃，美方应该把不打“新冷战”表态落到实处。希望美方在亚太地区发挥建设性、有利于团结的作用。拜登表示，美方不寻求通过强化同盟关系反对中国，无意同中国发生冲突，当务之急是双方就美中关系中广泛的实质议题进行坦诚对话，确保竞争是健康的，不会导致冲突对抗。

三、问：我猜你说的“一个重要问题”一定是台湾问题。当前台海局势再次紧张，牵动着每一个中国人的心。美方频频在台湾问题上干涉中国内政、踩红线，广大中国老百姓对此非常不满。

答：维护国家统一和领土完整是全体中国人民的共同意志和坚定决心。台湾问题始终是中美关系中最重要最敏感的问题，也是两国元首每次交往必谈的问题，习近平主席在此次会晤中明确指出，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。无论是联合国大会第2758号决议，还是中美三个联合公报，都清楚说明了台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容，那就是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望。我们愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但是如果“台独”分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。在这个关系中国主权和领土完整的问题上，中国没有妥协的空间。

拜登总统在会晤中再次重申，美方坚持一个中国政策，不支持“台独”。

关于台湾问题，我还想再多说几句。如你所说，中国人民对美方最近在台湾问题上不断采取错误言行，企图混淆、虚化一个中国政策强烈不满，中国政府已多次向美方提出严正交涉。关于一个中国的涵义和内容，无论在政治上还是法理上，都是非常明确的，集中体现在中美三个联合公报和联大2758号决议等具有法律效力的正式国际协议和文件中，不容篡改、不容歪曲、更不容否定。联大2758号决议明确“承认中华人民共和国是中国在联合国组织的唯一合法代表”。联合国秘书处法律事务办公室在后续一系列法律意见中也确认，“联合国认为，台湾作为中国的一个省没有独立地位”，“台湾当局不享有任何形式的政府地位”。中美三个联合公报更是白纸黑字载明，“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府，并承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。美方应当遵守中美间达成的正式双边协议和联合国大会以压倒性多数通过的正式决议，正视世界上绝大多数国家坚持一个中国原则的事实和意志，改弦易辙，用行动取信于中国人民、取信于国际社会。

四、问：外界很关心中美风险管控问题，美方也多次提出要管控风险，给中美关系建立规则、安装“护栏”，中方对此是什么态度？美方还动辄渲染中美竞争，中方对此有何回应？

答：习近平主席表示，中方愿同美方在相互尊重基础上，就有效管控风险进行探讨。双方高层以及外交、国防部门等可以保持和加强沟通。与此同时，要下决心预防和避免危机，消除危机产生的根源，这才是治本之策。

关于竞争，习近平主席在会晤中指出，应首先讲合作，合作中有竞争的领域，比如经济领域，但竞争必须是公平和良性的，有利于各自发展和共同发展。

我给大家打个比方，灭火固然重要，防火同样不可忽视，平时就应该主动及时清除“易燃易爆品”。

还必须指出，无论是建立竞争的规则还是安装关系的“护栏”，都应该平等协商，由双方共同商定，双方共同遵守，而不是一方对另一方提条件、提要求。

五、问：今年以来，美方经常拿“价值观”说事，年底还要搞所谓“领导人民主峰会”，请问这次会晤中双方是否谈到这一问题？

答：习近平主席在会晤中表示，民主不是一种定制的产品，全世界都一个模式、一个规格。一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判。如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。我们愿意在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但反对借人权问题干涉别国内政。涉港、涉疆、涉藏、涉海等问题事关中国主权和领土完整，涉及中国核心利益和民族感情，中方没有妥协退让空间。美方应该尊重中方利益和关切，慎重、妥善处理有关问题。

我还想说，中方始终倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。民主不应该是挂在嘴边的口号，而应该是实实在在的行动，关键要看老百姓是否受益，人民是否拥护。

六、问：我们知道中美双方领导人都非常关心气候变化，在这次会晤中，双方是否也谈到这一问题？

答：气候变化是国际社会的共同关切，也是中美重要合作领域。习近平主席在会晤中表示，中美曾携手促成应对气候变化《巴黎协定》，前几天，双方还发表了第二份联合宣言。现在两国都在向绿色低碳经济转型，气候变化完全可以成为中美新的合作亮点。当然，气变合作同中美关系大气候密不可分，需要双方共同为此营造良好氛围。去年以来，中方宣布碳达峰、碳中和目标，决定不再新建境外煤电项目。中国将用历史上最短的时间完成全球最高的碳排放强度降幅，需要付出十分艰苦的努力。中国仍然是世界上最大的发展中国家。各国要坚持共同但有区别的责任原则，兼顾应对气候变化和保障民生。少一些推诿指责，多一些团结合作。比口号，更要比行动。发达国家应该认真履行历史责任和应尽义务，而且要保持政策的稳定性。

七、问：当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，世界经济复苏艰难，人类社会面临多重危机，两国元首在会晤中是否就携手应对危机探讨合作的可能性？

答：早日走出疫情阴影，实现复苏与稳定，战胜层出不穷的风险挑战是国际社会的普遍期待。习近平主席多次强调中方愿意同各方一道团结合作，共克时艰。

在这次会晤中，习近平主席表示，新冠肺炎疫情再次证明，人类社会是命运共同体。没有比人的生命更优先的考量。团结合作是国际社会战胜疫情最有力武器。对待重大疫情，需要的是科学态度，把疫病问题政治化有百害而无一利。全球抗疫的当务之急是破解疫苗赤字，消除“疫苗鸿沟”。疫情暴发初期中方就提出新冠疫苗应该作为全球公共产品，不久前又提出全球疫苗合作行动倡议。中国率先向有需要的发展中国家提供疫苗，累计超过17亿剂疫苗和原液，今年全年有可能超过20亿剂。中国已经宣布，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家捐赠1亿剂疫苗。下一步，我们还会考虑发展中国家尤其是最不发达国家的需求，增加新的捐赠。中美还应该未雨绸缪，倡导建立全球公共卫生及传染病防控合作机制，加强防范流感等传染性疾病，同时推动开展应对新冠肺炎的疫情监测、科研攻关、疾病防治、疫苗接种等交流合作。

八、问：会晤中，两国元首是否就一些国际地区热点问题进行了讨论？

答：是的，两国元首还就朝鲜半岛核问题、伊朗核问题、阿富汗问题等共同关心的国际地区问题交换了意见。习近平主席指出，中美应该维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。如果没有中美合作，排斥其中一方，这种多边主义是不完整的、不真实的。

在这里，我还要说，中方愿意同美方在相互尊重和平等互利基础上加强有关问题合作。中方将一如既往在有关问题上发挥积极作用，继续以自己的方式作出努力。同时，我们也呼吁美方发挥建设性作用，积极回应、重视并解决有关各方的合理关切，承担应尽的责任和义务。

九、问：刚才你讲到，双方还就各自发展议程交换了意见。我们刚刚召开了中共第十九届六中全会，这也是外界现在十分关注的一件大事，你能否介绍有关情况？

答：习近平主席在会晤中结合中共第十九届六中全会向拜登总统介绍了中国共产党百年奋斗重大成就和历史经验。习近平主席说，一百年来，中国共产党的初心和使命就是为中国人民谋幸福、为中华民族谋复兴。我们在这方面取得了很大成就，还要继续努力。人民对美好生活的向往，就是我们的奋斗目标。能够为14亿中国人民服务，这是我的荣幸，同他们一起创造美好生活，是一个重大的责任。我将无我，不负人民。中国人民对美好生活的向往，是中国发展最大内生动力，是一个必然的历史趋势。谁想阻挡这个历史趋势，中国人民不会答应，也根本阻挡不了。

习近平主席重申，中国扩大高水平开放的决心不会变，同世界分享发展机遇的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。我们提出构建新发展格局，是要扩充国内市场，在更大范围、更大规模上形成国内国际双循环，打造更加市场化、法治化、国际化的营商环境。这必将给包括美国在内的各国提供更大市场、创造更多机遇。

十、问：这次会晤是否对中美关系未来走向产生重大影响？双方是否对未来两国元首面对面会晤有安排？

答：今天的视频会晤是在关键时刻两国元首对中美关系的又一次把舵引航，对中美关系未来发展意义重大，影响深远。习近平主席和拜登总统同意通过多种形式保持联系。我们对两国元首各种形式的沟通，包括面对面接触持开放态度，顺其自然，水到渠成。关键是要相向而行，用行动营造良好氛围，确保会晤取得积极成果。

中美关系如果回不到过去，就应当面向未来。中方不抱幻想，但有信心，将继续保持定力。凡是有利于中美关系发展的选项，中方都持开放态度。同时我们又是讲原则的，概括起来就是习近平主席今天讲的三点原则：相互尊重，和平共处，合作共赢。

当前中美关系正处在十字路口。希望美方与我们相向而行，以实际行动落实两国元首会晤精神，保持对话沟通，加强交流合作，负责任地管控分歧，推动中美关系健康稳定发展。

(责编：杨光宇、胡永秋)