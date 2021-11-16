新华社北京11月16日电 国务委员王勇16日在京出席第七届金砖国家国际竞争大会并致辞。

王勇表示，中国政府一贯高度重视、坚定维护公平竞争市场环境。近年来，我们深入贯彻习近平主席关于加强竞争监管的重要指示精神，改革反垄断监管体制机制，深入实施公平竞争审查，坚决反对垄断和不正当竞争，有力维护了各类市场主体和消费者合法权益。下一步将围绕构建新发展格局、推动高质量发展、促进共同富裕，继续强化竞争政策基础性地位，加强重点领域竞争监管执法，持之以恒打造一视同仁、公平竞争的市场环境。

王勇指出，金砖国家是世界经济发展的重要引擎，在竞争领域合作空间广阔、潜力巨大，应落实好金砖国家领导人第十三次会晤重要成果，加强竞争政策协调对接，深化跨境卡特尔、滥用市场支配地位和跨国并购反垄断审查等方面执法协作，创新数字经济等领域监管理念方法，持续加大竞争领域制度型开放力度，共同推动完善国际竞争规则，为促进世界经济健康发展、推动构建人类命运共同体作出更大贡献。

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