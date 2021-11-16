新华社北京11月16日电（记者温馨）中俄人文合作委员会第二十二次会议于16日通过视频连线方式召开，国务院副总理孙春兰与俄罗斯副总理戈利科娃共同出席。

孙春兰指出，过去一年双方围绕庆祝《中俄睦邻友好合作条约》签署20周年，克服疫情影响，创造性开展工作，推动人文交流迈上新台阶。中俄科技创新年推出两国国家级主题年的最长合作清单，双方商定科技创新合作路线图，中俄联合科技创新基金投入运营，联合科研攻关、联合实验室建设、共建大科学装置等取得重要进展，有力服务了中俄各自发展，也带动了双方高校合作办学、联合培养人才、文化交流、青年往来等各领域合作，进一步夯实了中俄友好的社会和民意基础。

孙春兰介绍了中国共产党十九届六中全会情况。她强调，双方要在两国元首的战略引领下，继续弘扬中俄世代友好理念，共同办好2022－2023年中俄体育交流年，共襄北京冬奥盛会，赓续传统友谊，深化人文合作，为发展中俄新时代全面战略协作伙伴关系、构建人类命运共同体注入新的动力。

戈利科娃充分肯定两国人文交流特别是科技创新年活动取得的丰硕成果，表示愿与中方一道，继续发挥主题年的带动作用，打造更多务实合作项目，为造福双方人民、服务两国关系作出更大贡献。

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