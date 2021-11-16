人民网讯 11月16日，中国社会科学出版社在京发布《中国区域协调发展指数报告（2020）》，报告结果显示，2012-2020年中国区域协调发展指数呈现持续上升的势头，“十三五”区域协调发展指数上升幅度较大。其中，基础设施通达程度和基本公共服务均等化是推动区域协调发展的主要力量，人民生活水平差距、地区比较优势发挥和绿色低碳协同发展也起了重要的作用。

研究结果表明，2012年以来，我国区域协调发展取得显著、积极的阶段效果，基本公共服务均等化、基础设施通达程度比较均衡、人民基本生活保障水平大体相当等区域协调发展目标都取得了不同程度的进展，地区比较优势更加充分发挥，区域发展相对差距有所缩小，绿色低碳协同发展取得成效。但报告也发现，我国区域发展绝对差距仍然较大，资本要素流动还不够充分，基本公共服务均等化存在不同民生领域不同步发展等问题。报告建议，“十四五”及未来一个时期，我国区域协调发展要坚持目标导向、问题导向，继续深化体制机制改革，持续完善区域协调发展机制，加快推动形成优势互补、高质量发展的区域经济布局，着力夯实全国实现共同富裕的基础，努力为全面建设社会主义现代化国家创造有利的条件。

“十三五”时期我国人民生活水平地区差距逐渐缩小，2020年指数值为113.74，具有稳中有进、稳中有升的特点。在经济发展水平和居民收入水平方面，各地区人均GDP在2012-2020年期间呈现出先上升后缓慢下降的趋势。在居民可支配收入方面，党的十八大以来各地区居民人均可支配收入的变异系数值表现出缓慢下降的积极变化趋势，直接反映了我国区域协调发展所取得的显著成效。在消费水平方面，2012年以来各地区人均消费水平差距缩小趋势比较明显，2020年各地区人均消费支出的变异系数值比2016年下降了14.50%，这意味着随着人民收入水平提高，各地区消费潜力更加充分的释放出来。在城乡居民收入方面，按现价计算，“十三五”期间我国城乡居民人均可支配收入的比率从2016年3.10：1缩小到2020年的2.56：1

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