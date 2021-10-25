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文艺复兴思想论坛在北外举行

2021年10月25日13:30 | 来源：人民网-国际频道
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北京外国语大学副校长赵刚教授致辞。人民网 刘动摄
北京外国语大学副校长赵刚教授致辞。人民网 刘动摄

人民网北京10月25日电 （向施臻、刘动）10月23日至10月24日，第九届全国文艺复兴思想论坛在北京外国语大学举行。

本届论坛主题为“文艺复兴在中国”，由北京外国语大学欧洲语言文化学院及意大利研究中心联合承办。活动吸引了来自中国人民大学、北京外国语大学、同济大学、四川大学、中央美术学院等数十所高校的众多学者和研究生前来参加。

在23日的开幕式上，北京外国语大学副校长赵刚教授、北京外国语大学欧洲语言文化学院院长柯静教授分别致辞，积极评价本届论坛对促进文明多样性和文化交流的重要意义。

文艺复兴起源于14世纪的佛罗伦萨，后扩展至欧洲各国，历时三百余年，是一场反映新兴资产阶级利益和要求的、反封建反神权的思想文化运动。本届论坛从六个方面探讨了文艺复兴的意义，分别是“文艺复兴时期的哲学与宗教思想”“文艺复兴时期的政治思想”“文艺复兴时期的语言、文学与历史”“文艺复兴时期的艺术与工艺”“文艺复兴时期的经济与社会”“文艺复兴与中国”。

论坛为文艺复兴研究学者提供了学术交流平台。与会嘉宾从各个角度分享并探讨了文艺复兴的学术研究成果。

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(责编：王禹蘅、吴成良)

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