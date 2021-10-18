10月16日，神舟十三号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，3名航天员成功进驻天和核心舱，开始中国迄今时间最长的载人飞行。外国媒体高度关注中国载人航天事业这一重大成就，认为中国航天事业展现出自主创新能力，再次表明中国航天技术达到国际领先水平。

“这是中国航天计划迈出的重要一步。中国的航天计划正迅速成为世界上最先进的计划之一。”美国有线电视新闻网发文评论。文章援引美国海军战争学院国家安全事务副教授大卫·布尔巴赫的评价说，“中国航天计划在所有主要前沿领域都取得了迅速进展。”

英国路透社第一时间在社交媒体及官方网站刊发了神舟十三号载人飞船发射的报道。报道说，中国航天计划取得了巨大成就，中国正依靠自主创新能力建设自己的空间站。国际空间站按计划在未来几年内退役，中国空间站将成为唯一一个在轨运行的空间站。

韩联社报道说，中国正自主建造空间站“天宫”，并在明年年底前完成“天宫”建设。中国近年来接连推进月球、火星、太阳探测项目，航天事业发展步伐不断加快。

泰国《每日新闻》第一时间以图文形式报道神舟十三号成功发射，并评论说：“中国航空航天技术、空间站技术发展迅速，已经创造并将不断创造新的历史。”

美联社报道说，神舟十三号载人飞船将3名中国航天员送至正在建造中的中国空间站，开启为期6个月的在轨驻留，这是破纪录的驻留时间，中国正向完成新的空间站建设而迈进。

法国国际广播电台发表文章，详细介绍神舟十三号的载人飞行任务，并援引中国外交部发言人的话说：“中方将继续加大载人航天领域国际合作与交流的深度和广度，为人类探索宇宙奥秘、和平利用外空、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。”

（本报北京、巴黎、华盛顿、布鲁塞尔、柏林、首尔、曼谷、墨西哥城、罗马10月17日电 记者张博岚、王骁波、刘玲玲、李志伟、张朋辉、张慧中、马菲、赵益普、彭敏、韩硕）

《 人民日报 》（ 2021年10月18日 03 版）

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