美国、英国、澳大利亚不久前宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，美、英将帮助澳建造核潜艇。国际舆论普遍认为，此举纯属危天下以兴一己之利。在日前举行的第七十六届联合国大会裁军与国际安全委员会一般性辩论上，多国政府代表发言反对三国搞核潜艇交易，对其严重后果表达关切。

美英澳此举严重违背核不扩散宗旨和目标。三国搞核潜艇交易，涉及大量极其敏感的武器级高浓铀转让，存在严重的扩散风险。目前的防扩散体系难以对此实施有效保障监督，如果其他国家效仿，国际防扩散体系将受到更严峻挑战，国际社会多年的防扩散努力有可能毁于一旦。俄罗斯代表批评指出，核武器国家利用无核武器国家部署军事核设施，将导致更大的全球不稳定性，有悖于削减核武库的努力。澳大利亚作为《不扩散核武器条约》的无核武器缔约国以及《南太平洋无核区条约》缔约国，不仅开创恶劣先例，成倍增加核扩散风险，而且冲击国际原子能机构保障监督体系，其行径与国际核不扩散努力背道而驰。

事实上，所谓“三边安全伙伴关系”与所谓“四边机制”一脉相承，都服务于美国主导的所谓“印太战略”，目的是制造地区国家对立、进行地缘政治竞争，实质是冷战思维死灰复燃，是搞狭隘的“小圈子”政治，是对多边主义的公然挑衅。美英与澳搞核潜艇交易、开展联合军演、扩大武器贸易，使“新冷战”阴云重新笼罩亚太地区上空，严重威胁地区和平与安宁。朝鲜、墨西哥、斯里兰卡、委内瑞拉等国代表均表示，所谓“三边安全伙伴关系”凸显了大国地缘政治野心，是冷战思维回潮。马来西亚代表表示，美英向澳提供“包含核技术的战略运载系统”，将加剧军备竞赛势头。美国学者大卫·维恩指出，除协助澳建造核潜艇外，三国协议将强化美在澳大利亚乃至整个亚太地区的军事存在。

近年来，美英等国极力以防扩散为由阻止其他国家获取高浓铀等敏感材料和技术，现在却与澳方开展涉及武器级高浓铀的核潜艇合作，“双标”嘴脸昭然若揭。面对国际社会的批评和质疑之声，澳大利亚代表却振振有词地宣扬其在防扩散领域的“良好记录”，声称建造核潜艇“基于国家安全的最佳利益，以及印太地区的和平与稳定”，完全将核不扩散规则抛诸脑后。宣布提升核武库上限的英国，竟宣称要“致力于实现无核世界目标”。三国核潜艇交易充分暴露其对防扩散体系所谓“承诺”和“贡献”的虚伪性。

需要指出的是，美国至今仍未批准《南太平洋无核区条约》。公开资料显示，1946年至1958年间，美国在马绍尔群岛进行了67次核武器试验。1946年至1982年，美英等国还向太平洋、大西洋倾倒大量核废料，美国更是不远万里把在内华达州核试验后的130吨核污染土运送到马绍尔群岛倾倒。澳大利亚在1952年至1963年曾允许英国在澳西海岸蒙特贝洛岛、澳南部艾姆、马拉凌等地进行多次核试验。这些核试验和核废料严重破坏当地生态环境，损害当地居民生命安全和身体健康，给地区国家和人民带来深重灾难。

美英澳核潜艇交易不仅会增加南太地区核污染风险，也将对《南太平洋无核区条约》地位造成严重损害。对于太平洋岛国人民而言，这无疑是往伤口上撒盐。特恩布尔、基廷等澳大利亚前政要尖锐指出，澳联盟党政府不顾国内反对执意建立“三边安全伙伴关系”，是“盲目追随美国”。澳大利亚保护基金会、地球之友、国际废除核武器运动等组织均发声反对所谓“三边安全伙伴关系”，认为澳有关举动逆核不扩散趋势、违背当地人民意愿，将提升核扩散、核事故及辐射污染风险。澳主要工会表示，澳政府本应专注确保疫苗供应、帮助受疫情影响的民众，却在此时追求“秘密军事交易”，与澳民众的根本诉求相悖，使澳处在多方面危险之中。

美英澳为追求绝对军事优势，冒天下之大不韪搞核潜艇交易，性质极其恶劣，危害十分严重。奉劝三国悬崖勒马，及时停止核潜艇合作项目，否则，打开“潘多拉魔盒”的国家，最终也会让自身遭到反噬。

《 人民日报 》（ 2021年10月19日 03 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)