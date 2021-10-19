2019年11月，在中国华电“一带一路”能源学院柬埔寨培训中心的课堂上，讲师正在向学员们讲授水轮机发电原理。

中国华电供图

2021年9月，巨石埃及络纱车间工作人员正在紧张忙碌地工作。

巨石埃及供图

2018年，在非洲职业技能挑战赛机电一体总决赛上，一支参赛队伍正在老师的指导和监督下，进行设备验收前调试。

中航国际供图

中国铁建在沙特阿拉伯运营的麦加轻轨项目。

中国铁建供图

编写学习教材、开设培训课程、进行轮岗实践……中国企业在走出去的过程中，认真履行社会责任，在为当地带来更多就业机会的同时，开展多种形式的职业培训，把培训作为促进产业发展的助推剂，为当地经济社会发展作出积极贡献

“学习新知识已经成为日常习惯”

本报记者 赵益普

“同学们，这个3D动画展示的是蜗壳引水室的内部构造，它的作用是将水流均匀导入水轮机，使机组运行平稳、高效。”在中国华电“一带一路”能源学院柬埔寨培训中心的课堂上，讲师孙万良正在讲授水轮机发电原理。教室里，柬埔寨额勒赛水电站的柬籍员工在认真听讲。

中国华电柬埔寨额勒赛水电站项目，位于距离柬首都金边350公里的戈公省豆蔻山深处。自2013年9月首台机组投产以来，额勒赛水电站已累计发电超73亿千瓦时，有效缓解了柬埔寨一直以来的供电紧张状况。

为了更好地实现企业本土化运营，2019年11月，由中国华电集团有限公司与华北电力大学合作共建的培训中心在额勒赛水电站挂牌成立。根据水电站的工作特点，培训中心在成立之初就确定了“1个月专业理论+1个月贴岗实习”的集中培训模式。在专业理论学习中，讲师们根据学员的岗位特点和理论水平，制定了由易到难的课程计划，涵盖电工基础、继电保护、水轮发电等内容。

对培训中心的中国讲师来说，语言不通是个不小的挑战。为此，培训中心将教材全部翻译成柬语，并在课堂上配备了翻译。在教授较为抽象的内容时，培训中心还配备了3D影像和立体数字模型，以帮助学员加深理解。

柬埔寨小伙子阿照是水电站检修维护部高压班的一名检修工。入职后不久，他便主动报名参加了首批培训。“我学历不高又不会中文，去之前也担心自己什么都听不懂，但是上了几节课后就安心了，中国老师讲得非常生动，而且课堂上有实时翻译，再加上有很多立体数字模型，沟通完全不是问题。”阿照说，知识和技术是“共通的语言”，只要用心学，一定会有收获。

在贴岗实习中，培训中心选拔了水电站内13名经验丰富的技术专家和业务骨干，成立内训师队伍，在不同岗位上为学员提供实践指导。为激发学员们的学习动力，公司将考核结果与绩效挂钩，并施行岗位动态调整制度，许多学员因为培训期间表现优异而被调到了更加核心的岗位。

疫情防控期间，集中培训改为由内训师组织的日常培训。日常培训以实操为主，短则三四个小时，长则两三天，其理念是将技能学习渗透进日常工作中。水电站发电运行部值班员马卡告诉记者，每当电站来了新设备或者开始实行新的工艺流程，内训师都会组织大家统一学习培训，“培训中心带给我们最大的不同，就是学习新知识已经成为日常习惯”。

2020年，培训中心在水电站共组织了440人次的柬籍员工日常培训，总时长达610个小时。随着柬埔寨疫情防控趋于常态化，第二批集中培训也已重新启动。目前，水电站柬籍员工比例过半，且越来越多的柬籍员工开始走上技术岗位。“培训中心使本土员工的文化知识水平和技能操作水平大幅提升，不仅为水电站发展储备了大批高素质人才，也为柬埔寨培养了一支水电人才队伍。”水电站总工程师张明说。

“中国企业为我们带来实惠和好处”

本报记者 黄培昭

晨曦初露，巨石埃及玻璃纤维有限公司（以下简称“巨石埃及”）的员工侯赛姆便起床了。侯赛姆家在外地，每周日需要赶乘班车前往公司所在地苏伊士。班车由公司免费提供，他还可以享受额外的交通补贴。

提供交通便利，让员工们没有通勤的后顾之忧，是巨石埃及着力吸纳和培养本土人才的方法之一。公司为苏伊士本地和外地员工提供了多种班车选择，还根据员工家到公司之间的距离，发放不同等级的交通补贴。“这让我感到十分温暖。”侯赛姆兴奋地对本报记者说。

更让侯赛姆惊喜的是，公司还为他这样的外地员工提供了免费宿舍，里面洗衣机、饮水机等家电设备一应俱全，水电网和电视信号也都免费提供，还专门设立了健身房、活动室、咖啡厅以及符合当地饮食习惯的餐厅等，以方便和丰富员工的生活。

除了在生活上为员工提供保障，公司在业务上更是对当地员工悉心培养。记者在采访中了解到，截至目前，巨石埃及本土员工占比高达98%，其中中层管理岗位本土化比例达到76%。在经营过程中，公司注重培养埃方优秀技术人才，尤其着重培养中层员工。

入职仅8年的曼苏尔现在已经升任公司总经理助理。他介绍说，中方管理人员连续5年开展对埃方中高层员工的传帮带工作，并将其列入年度评优和业绩考核指标。在该项政策的鼓励之下，近几年埃方高管和中层管理人员本土化比例提升较快，目前5人的高管队伍中已有两名埃方高管。此外，公司还开展埃方员工“一岗多能”培养，在不同工艺品种及生产要求变换的过程中，员工们可以内部进行调配顶岗。这一政策不仅提高了员工们的专业特长，而且锻炼了其综合技能。

“来自中国的师傅对我们言传身教，毫无保留地把所有知识和技能都传授给我们，这让我们很感动。我虽然工作时间不长，但已经学到了很多，我对自己的前途充满信心。”侯赛姆告诉本报记者。

成立于2012年1月的巨石埃及公司，如今已成为苏伊士运河经济区的龙头企业，是埃及最大的中资制造型企业。作为中国玻纤行业海外最大的生产基地，2014年至2020年，巨石埃及总资产翻了一番，直接为当地创造就业岗位近2000个，累计为当地创造了超7.4亿埃镑（约合4723万美元）的税收和超10亿美元的外汇收入。

“巨石埃及公司为埃及玻纤产业发展作出重大贡献，公司本土化政策又为我们培养了一大批玻纤行业人才。如今埃及已经成为全球第四大玻纤生产和贸易国，中国企业为我们带来实惠和好处，我们非常感激。”曼苏尔对本报记者说。

“让我从一个新手成长为专家”

本报记者 沈小晓

今年32岁的拉扬是一名土生土长的沙特人。2010年，刚刚大学毕业的他加入了中国铁建股份有限公司（以下简称“中国铁建”）在沙特阿拉伯的麦加轻轨项目，成为一名车站值班员。11年来，拉扬从车站值班员逐步成长为站长、副经理、经理，他说：“公司完善的员工培训制度，使我扩展了知识面、开阔了视野，为我的职业发展提供了更多可能性。”

为充分发挥本地从业者的文化与语言优势，中国铁建加强属地化管理，在项目进行期间招聘了大量当地员工，并通过开展多样化的职业培训，积极挖掘本地员工的潜力。

公司至少每月开展一次员工培训，内容包括理论和实操两个方面，培训覆盖了车站核心员工、乘务人员、维保人员等多个岗位。在培训中，公司邀请专业人士为员工们量身定制教材，并提供大量案例供他们参考学习。通过情况模拟、测试演练、小组讨论、头脑风暴等多种多样的方式帮助员工学习岗位技能，培训中表现优秀的员工还能获得晋升机会。科学的培训体系和激励措施，极大地激发了员工们对培训的热情，也提升了他们的业务水平。

沙特阿拉伯的轨道交通建设虽然起步较晚，但是发展迅速，铁路运营方面的人才需求很大。在管理运营麦加轻轨项目期间，中国铁建累计培训员工约5万人次，帮助不少员工实现了升职加薪的梦想。莫夫兰就是其中一员。他从最初的车站协调员起步，现在已经成长为项目外联经理和突发事件处理专家。

说起自己的工作，莫夫兰十分感激刚入行时的中国师傅——项目部工程师马兴。“他毫无保留地向我传授各方面经验。在他的带领下，我在较短的时间内掌握了很多知识和技能。”莫夫兰回忆道，有一次为了帮自己加深对视频监控系统的了解，马兴带着自己从列车控制中心到车站，一遍遍地操作，耐心纠正自己的错误并给出示范。“是公司系统性的职业培训和师傅手把手的指导，让我从一个新手成长为专家。”

受到疫情影响，麦加轻轨项目停运两年。为了使各站点站长们保持对业务的熟悉度，运营部开展了“站长技能大比拼”竞赛活动，模拟如何在最短的时间内对屏蔽门故障进行隔离、解除和恢复。最终阿拉法特3站站长阿里·特约尔以出色的表现获得冠军。“我始终记得中国同事们的口头禅‘平时多流汗，用时不慌乱’。”特约尔说，平时培训课程给了他们足够的积累，所以在面对突发情况的时候能从容应对。

除了竞赛外，视频培训、小范围实操和理论培训等多种方式的培训也在持续进行，为此后恢复项目运营打好基础。

列车运营项目负责人张龙说，重视当地员工的职业发展、提供职业培训机会，是中国企业走出去的过程中践行社会责任的重要内容。“只有扎根当地，与当地企业和员工共同发展，企业和项目才能走得更远。”

“为非洲人才培养提供良好平台”

本报记者 邹 松

肯尼亚姑娘凯瑞蒂的梦想是成为一名工程师，在肯雅塔大学学习期间，她参加了中国航空技术国际控股有限公司（以下简称“中航国际”）在肯尼亚策划主办的职业教育培训项目，以提升自己的实践技能。

从操作机床的每一处细节开始学起，不知疲倦地实践，当自己亲手加工出来的零件得到师傅肯定的时候，凯瑞蒂备受鼓舞。2014年，她报名参加了中航国际与肯尼亚教育部联合举办的首届非洲职业技能挑战赛，并成为优胜者，获得了前往北京航空航天大学留学的机会，她知道自己离梦想更近了。

走在追梦之路上的非洲年轻人不只有凯瑞蒂。近年来，中国与肯尼亚之间开展了诸多旨在增加青年就业的职业培训项目。从2010年开始，在中国进出口银行的大力支持下，中方向肯尼亚提供了价值近3.18亿美元的职业教育实训类设备，并对参与项目的肯方人员进行技术培训，累计培训人数超过5万人。

为了继续挖掘非洲职业教育新的可能性，中航国际通过举办非洲职业技能挑战赛的方式，吸引更多关注、选拔顶尖人才。在肯尼亚教育部的协助下，中航国际在半年时间里考察了近30所肯尼亚高校、大专，对大赛开展宣传并发出比赛邀请。依据赛制，挑战赛围绕普通机械加工、数控机械加工等项目开展团队及个人比拼。如今比赛已经举行6届，影响力越来越大。

2019年，第六届非洲职业技能挑战赛在肯尼亚首都内罗毕举办，来自肯尼亚、坦桑尼亚、埃塞俄比亚等国的17支队伍参赛。比赛结束后，两支最佳团队获得价值10万美元的生产订单，个人比赛前三名则获得到中国著名大学深造的奖学金。

在肯尼亚，提升职业技能是该国青年的迫切需求。据统计，肯尼亚30岁以下青年超过2000万，在全国人口总数中占比超过四成，每年4万名从各类学校毕业的学生中只有25%的人能找到合适工作。而另一方面，据非洲发展银行估计，肯尼亚缺少3万名工程师、9万名技术人员以及40万名技工。

授人以鱼，不如授人以渔。包括非洲职业技能挑战赛等在内的一系列中非合作项目，有力地推动了非洲国家提高青年职业技能、填补企业人才缺口。在首届非洲职业技能挑战赛决赛中，肯尼亚小伙史蒂芬曾因微小差距与大奖擦肩而过，但他凭借参与职业培训以及比赛集训中积累的丰富技能，在家乡开起了一家小型机械加工工作室，实现了自主创业的梦想。

“非洲职业技能挑战赛已经成为中国企业积极履行社会责任、推进中非技术转移的代表性项目。”曾任肯尼亚教育部主管职业和技术培训的常务秘书迪娜·姆温齐认为，经过多年经验的积累，这一比赛的参与国家数量和覆盖项目种类都在扩展，“为非洲人才培养提供良好平台”。

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《 人民日报 》（ 2021年10月19日 18 版）

(责编：杨光宇、胡永秋)