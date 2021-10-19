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美国首位黑人国务卿鲍威尔因新冠并发症去世

2021年10月19日08:43 | 来源：新华网
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　　新华社华盛顿10月18日电 美国首位黑人国务卿科林·鲍威尔的家人18日在社交媒体上说，鲍威尔因感染新冠病毒引发的并发症于当天早晨去世，终年84岁。

　　鲍威尔的家人说，鲍威尔此前已完全接种新冠疫苗，去世前在位于华盛顿附近的马里兰州沃尔特·里德国家军事医学中心接受治疗。

　　鲍威尔是美国历史上第一位出任总统国家安全顾问、美军参谋长联席会议主席和国务卿的黑人。鲍威尔1987年12月至1989年1月任里根总统的国家安全顾问；1989年被时任美国总统老布什任命为参谋长联席会议主席；2000年小布什在总统大选中获胜后，提名鲍威尔为国务卿。

　　国务卿任内，鲍威尔主张发动伊拉克战争。2003年2月，鲍威尔在联合国安理会会议上拿出一管白色粉末作为“证据”，声称伊拉克正在研制“大规模杀伤性武器”。此后不久，美军入侵伊拉克。然而，美国至今未能证实伊拉克确实拥有这类武器。

　　鲍威尔数年后在媒体采访中承认，他在联合国会议上的那次发言源自不确切的情报信息，是他的人生“污点”。

(责编：崔译戈、徐祥丽)

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