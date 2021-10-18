人民网北京10月18日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会实录如下：

总台央视记者：近日，中老铁路“澜沧号”动车组交付仪式在老挝首都万象举行。媒体评论称，中老铁路为两国人民带来幸福繁荣。发言人对此有何评论？

赵立坚：中老铁路是“一带一路”倡议与老挝“陆锁国变陆联国”战略对接的标志性成果。交付“澜沧号”动车组是一个重要里程碑，标志着中老铁路建设即将由建设期进入运营期。这是造福中老人民的一件好事、喜事。

在第二届联合国全球可持续交通大会开幕式上，习近平主席指出要顺应世界发展大势，推进全球交通合作，书写基础设施联通、贸易投资畅通、文明交融沟通的新篇章。这为推进中老铁路运营指明了方向。中老铁路体现了共商、共建、共享的精神，将有效提升老挝和本地区的基础设施建设和互联互通水平，促进经济可持续发展。

今年是中老建交60周年暨中老友好年。中方愿与老方以此为契机，积极对接发展战略，深化全面战略合作，稳步推进铁路等项目建设，构建中老命运共同体。

新华社记者：近日，纪念《中国的人权状况》白皮书发表30年座谈会在京举行，就白皮书发表的理论意义、中国人权事业发展成就等进行深入研讨。外交部对此有何评论？

赵立坚：30年前，国务院新闻办公室发表《中国的人权状况》白皮书。这是中国向世界公布的第一份以人权为主题的官方文件，全面系统地介绍中国关于人权问题的基本立场、观点以及中国人民充分享有人权的事实，是中国人权事业发展的重要里程碑。

中国创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，成功走出了一条中国特色的人权发展道路，给中国人民带来了实实在在的利益。中国人民的幸福生活和开心笑容，就是中国人权状况的最真实表达和最亮丽名片。中国人民对中国政府的满意度长期超过90%。这是对那些别有用心的人打着人权幌子攻击抹黑中国的最有力回击。

中国取得举世瞩目的人权发展成就，也为世界人权事业发展作出重大贡献。中国始终切实履行国际人权义务，广泛开展人权交流合作，积极参与国际人权治理，推动构建人类命运共同体，为丰富和发展人权文明多样性贡献了中国智慧、中国方案。中国人民实现中华民族伟大复兴的过程，也是实现社会公平正义和不断推动人权事业发展进步的过程。展望未来，我们完全有理由相信，中国将为世界人权进步作出越来越大的贡献。

湖北广播电视台记者：15日，俄罗斯外交部发消息称，俄副外长里亚布科夫会见英国驻俄大使布朗纳特时称，俄方认为英澳成立三边安全伙伴关系（AUKUS）无助于促进国际安全和稳定，并将为军控领域工作制造困难。俄方希望AUKUS成员国能够严格遵守核不扩散相关承诺。中方对此有何评论？

赵立坚：中方赞同俄方对美英澳成立三边安全伙伴关系的看法。

中方已多次强调，美英澳三国组建三边安全伙伴关系并开展核潜艇合作，将产生一系列严重消极影响：一是三国以意识形态划线，打造新的军事集团，将加剧地区紧张；二是刺激一些地区国家加紧发展军力，甚至寻求突破核门槛，并将引发军备竞赛，推高军事冲突风险；三是核潜艇合作构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的精神。

需要强调的是，美英澳合作系核武器国家首次向无核武器国家转让核潜艇，这意味着美英向澳扩散90%以上丰度的高浓缩铀，国际原子能机构现行保障监督体系却无法有效核查这些高浓缩铀会不会被转用于核武器。因此，三国此举同《不扩散核武器条约》的宗旨和目标背道而驰，严重冲击国际核不扩散体系。同时，美、英一方面以发展核技术为由制裁、打压一些国家，另一方面自己公然向无核国家转移武器级核材料。这是典型的“双重标准”做法，将对地区核热点问题的政治外交解决进程带来深远的负面影响。

多年来，美英澳自我标榜为国际核不扩散努力的领导者、国际核不扩散体系的维护者。三国所作所为却证明，它们才是真正的扩散者，是国际核不扩散体系的破坏者。

中方认为，任何地区机制都应顺应和平与发展的时代潮流，增进地区国家间互信与合作，不应针对第三方或损害第三方利益。我们敦促三国倾听国际社会呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，撤销有关错误决定，忠实履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事。

澳亚卫视记者：15日，美国“杜威”号导弹驱逐舰和加拿大“温尼伯”号护卫舰过航台湾海峡。发言人对此有何回应？

赵立坚：中国人民解放军东部战区新闻发言人已就此发表谈话。中方密切关注并全程跟监警戒美、加军舰过航台湾海峡的情况。美舰近来多次在台湾海峡炫耀武力、滋事挑衅，还变本加厉拉盟国下水，勾连挑衅、搅局滋事、性质恶劣，这不是对什么自由开放的承诺，而是对地区和平稳定的蓄意干扰和破坏，国际社会看得清清楚楚。

我想重申，中方捍卫国家主权和领土完整的决心坚定不移。中国军队时刻保持高度戒备，坚决反制一切威胁挑衅。美方应改弦更张，纠正错误。加方应从自身利益和中加关系大局出发，不要为他人火中取栗、甘当帮凶。

《北京日报》记者：17日，日本首相岸田文雄考察福岛核电站后对记者称，福岛核污染水排海计划至关重要，不能推迟。日政府将从科学角度和透明度出发，就核污染水排海安全性作出解释，以消除各界担忧。中方对此有何评论？

赵立坚：今年4月，日本政府单方面做出将福岛核污染水向海洋排放决定后，引发环太平洋各国以及日本国内民众广泛质疑和反对。日方这一决定没有穷尽安全处置手段，没有全面公开相关信息，没有与周边国家等利益攸关方充分协商，也没有拿出可有效监督核查的安排。国际社会对此表达关切与反对完全正当合理，日方不能置若罔闻。

中方多次强调，福岛核污染水处置问题不是日本一家的私事，而是关乎环太平洋国家公众健康和全球海洋生态环境的重大国际议题。国际社会已对日方排海决策的合理性和科学性、决策数据可信性、核污染水净化设备可靠性等提出诸多关切。日方理应倾听国际社会呼声，撤销错误决定，停止推进向海洋排放核污染水的准备工作，在同利益攸关方和有关国际机构充分协商并达成一致前，不得擅自启动核污染水排海。

深圳卫视记者：据美国媒体近日报道，9月24日，美国印第安纳州一名白人警官在执法过程中用脚猛击一名双手被铐住的非洲裔流浪汉的面部，遭到美国社会强烈批评。美国政府此前常将别国的正常执法行为污蔑为打压限制自由和破坏人权，但其本国的警察暴力执法行为却屡禁不止。发言人对此有何评论？

赵立坚：美国白人警察暴力执法的报道数不胜数、触目惊心、令人发指。日前，美国华盛顿大学等机构专家在《柳叶刀》杂志发表的一份研究报告显示，1980年至2018年间，美国约有30800人因警察暴力死亡，这一数字比官方公布的人数多出约17100人，其中非洲裔因警察暴力死亡的可能性是白人的3.5倍。而这只是美国国内严重侵犯人权问题的冰山一角。

今年2月，联合国独立人权专家呼吁美国采取广泛的改革措施，以制止警察的暴力行为并解决系统性的种族主义和种族歧视。今年6月，联合国消除种族歧视委员会主席和人权理事会非洲人后裔工作组等27名特别机制专家发表联合声明，谴责当前美国存在的种族主义私刑处决问题，要求美国政府开展独立调查，研究所有警察过度使用武力案件的责任，解决美国刑事司法体系中系统性种族主义和种族偏见问题。

日前，美国刚刚再度当选联合国人权理事会成员，希望美方以此为契机，摒弃双重标准，停止将人权问题政治化，首先正视和纠正自身存在的暴力执法和侵犯人权问题，严惩施暴者，让饱受严重系统性种族歧视侵害的少数族裔不再生活在恐惧之中，让“弗洛伊德式的悲剧”不再上演。

法新社记者：日本首相岸田文雄昨天向靖国神社供奉祭品。中方对此有何回应？

赵立坚：靖国神社是日本军国主义发动对外侵略战争的精神工具和象征，供奉有滔天罪行的14名二战甲级战犯。日方在靖国神社问题上的消极动向，再次反映出日方对待自身侵略历史的错误态度。中方已通过外交渠道向日方提出严正交涉。日方应切实信守正视并反省侵略历史的表态和承诺，在靖国神社等历史问题上谨言慎行，彻底同军国主义切割，以实际行动取信于亚洲邻国和国际社会。

《读卖新闻》记者：美国将允许接种世卫组织授权新冠病毒疫苗的国际游客入境，其中也包括接种中国疫苗的游客。中方对此如何看待？

赵立坚：中方一贯提倡秉持科学态度对待各国疫苗。我们愿同有关国家加强合作，以稳妥方式做好疫情形势下的中外人员往来。

巴通社记者：10月16日，巴基斯坦总理伊姆兰·汗在农业门户网站启动仪式上发表讲话，要求巴基斯坦农民向中国学习，提高农产品产量。他表示，农业是中巴经济走廊合作框架的一部分。发言人对此有何评论？

赵立坚：中国和巴基斯坦是全天候战略合作伙伴。中巴经济走廊是“一带一路”的先行先试项目。农业合作是中巴经济走廊合作的重要组成部分。多年来，中巴在水稻、玉米、大豆、甘蔗、菌草等多项农作物种植领域合作成果丰硕、成效显著，为促进双边关系发展、深化两国人民友谊发挥了重要作用。

随着中巴经济走廊建设进入第二阶段，未来越来越多的中国农业技术将走进巴基斯坦，双方农业合作潜力巨大。中方将继续秉持“和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢”的丝路精神，同巴方保持密切沟通，推动形成高效务实的合作机制，不断推进两国经济社会建设和民生福祉改善，构建新时代更加紧密的中巴命运共同体。

澎湃新闻记者：据报道，美东时间10月15日，美国常务副国务卿舍曼在华盛顿演讲时称，美对华立场是明确的，美方将在必要时与中方竞争，在符合美及全球利益的情况下与中方合作，并将在必要时挑战中国。中方对此有何评论？

赵立坚：美方有关言论仍在重弹所谓“竞争、合作、对抗”的老调，实质是打着竞争旗号对中国进行遏制打压的“障眼法”，根子是美顽固将中国视为战略竞争对手这一错误认知。

中美相互认知和如何相处攸关两国人民根本利益，受到地区国家和国际社会高度关注。中方一贯认为，中美拥有广泛共同利益和巨大合作空间，双方在经贸等领域虽然存在一定竞争，但不能以“竞争”来定义全部中美关系。必须指出，美方不断诬蔑抹黑中国不是“竞争”，搞脱钩断供、借口国家安全打压中国企业不是“竞争”，在中国周边不断强化军力部署、组建各种反华“小圈子”更不是“竞争”。

美方应摒弃冷战零和思维，正确看待中国和中国发展，深刻认识中美关系互利共赢的本质，采取理性务实的对华政策。美方应同中方一道加强对话沟通，深化互利合作，妥善管控分歧，走相互尊重、和平共处、合作共赢之路。

《中国日报》记者：据媒体报道，美国总统拜登在美康涅狄格大学“多德人权中心”落成典礼上发表演说时表示，环顾当今世界，我们并不能说暴行的幽灵已经离我们远去。新疆维吾尔族人正在遭受压迫和强迫劳动、缅甸军阀虐待罗兴亚人、埃塞俄比亚北部的人正在遭受饥饿和性暴力。中方对此有何评论？

赵立坚：所谓新疆维吾尔族人遭受“压迫”和“强迫劳动”是彻头彻尾的谎言。当前新疆社会稳定、经济发展、民族团结、宗教和睦，各族人民安居乐业、幸福生活，他们依法享有的权益得到充分保障。所谓新疆“人权问题”是赤裸裸的政治阴谋，其真实意图是破坏新疆繁荣稳定，阻挠中国发展。

美国口口声声以民主和人权捍卫者自居，但自身却劣迹斑斑。美国内种族歧视愈演愈烈；消极抗疫造成70万国民死于新冠肺炎疫情；美仅凭一瓶洗衣粉、一份假情报就肆意发动战争、屠杀他国平民，采取单边制裁人为制造人道主义灾难；美国还大搞双重标准和选择性失明，对滥杀阿富汗平民的行为充耳不闻。

事实一再证明，美国自封的所谓“民主灯塔”早已崩塌，根本不配当什么“人权卫道士”，更没资格充当“颐指气使的教师爷”。美国应该深刻反省自己的人权劣迹，管好自己的事，停止打着人权的幌子干涉他国内政、损害他国利益。

塔斯社记者：北约秘书长斯托尔滕贝格接受《金融时报》采访时表示，北约制定的新十年《战略概念文件》明确提出要应对中国崛起的威胁。现行的战略概念文件于2010年制定，没有涉及中国的内容。请问中方对此有何评论？

赵立坚：和平发展合作是当今时代潮流。要团结不要分裂、要多边不要单边、要合作不要对抗，这已成为世界人民的普遍愿望。我们希望北约作为全球最大的军事联盟，摒弃冷战思维和意识形态偏见，以客观积极开放的态度看待中国发展，多做有利于维护国际和地区安全的事情。

俄新社记者：伊朗外交部发言人刚刚宣布，伊朗将于10月27日举行阿富汗邻国外长会。请问王毅国务委员兼外长计划参会吗？

赵立坚：阿富汗邻国外长会是一个非常好的涉阿富汗问题机制。第一次外长会开得十分及时、有效。中方支持伊朗举办第二次阿富汗邻国外长会，正就与会人选及其他相关问题同包括伊朗在内的各方保持沟通。

法新社记者：《联合国气候变化框架公约》缔约方大会第26次会议将于11月在格拉斯哥举行。请问中国国家主席习近平是否将参会？

赵立坚：上周我就这个问题介绍过中方的立场。我没有更多的信息向你提供。

彭博社记者：据《金融时报》报道，中国测试了高超音速导弹。外交部能否证实？

赵立坚：据了解，此次试验是一次例行的航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。这对于降低航天器使用成本具有重要意义，可为人类和平利用太空提供便捷、廉价的往返方式，世界上有多家公司都开展了类似试验。

航天器返回前分离的是航天器配套装置，将在陨落大气层的过程中烧毁解体，落于公海海域。中国将和世界各国一道，为和平利用空间、造福人类共同努力。

法新社记者：你刚才提到的导弹是针对《金融时报》的报道吗？

赵立坚：我刚才说了，这不是导弹，而是一个航天器。

香港电台记者：澳大利亚公民杨军被控间谍罪的案件将于何时宣判？

赵立坚：我们多次介绍过有关情况。我没有更多最新信息向你提供。

《环球时报》记者：15日，俄罗斯副总理兼政府办公厅主任格里戈连科、副总理胡斯努林前往“南千岛群岛”视察。日本外相茂木敏充称，日方已向俄方提出严正抗议。中方对此有何评论？

赵立坚：中方一贯主张，世界反法西斯战争胜利成果应切实得到尊重和遵守。希望俄日妥善解决“南千岛群岛”有关问题。

中新社记者：媒体报道称今年二十国集团（G20）主席国意大利计划推动在G20设立全球卫生融资委员会及专门基金，得到G20成员普遍支持，却受到中国等金砖成员反对。国际社会可能因此错失全球卫生治理体系改革的难得机遇。请问中方对此有何评论？

赵立坚：新冠肺炎疫情暴露出全球应对大流行病能力不足和卫生治理体系缺陷，我们确有需要进一步完善全球卫生治理，动员更多资金，弥补薄弱环节。中方坚定支持加强全球卫生治理，支持加强世界卫生组织领导协调作用，支持加强抗疫融资合作。中方不仅是这么说的，也是这么做的，为全球抗击新冠肺炎疫情作出了积极贡献。

中方支持二十国集团在全球卫生合作凝聚共识、动员资源上发挥积极作用。中方同时认为，这一努力不应削弱世卫组织的权威性和全球卫生治理的有效性。这也是许多其他二十国集团成员以及国际社会广大成员的普遍观点。全球卫生治理事关各国共同利益，理应广泛听取国际社会特别是发展中国家意见，在世卫组织框架下由全体成员国讨论决定。希望发达国家拿出切实行动，支持发展中国家应对疫情的努力，为强化全球公共卫生体系作出贡献。中方将继续建设性参与有关讨论。

彭博社记者：航天器试验是何时进行的？是何种类型的航天器？

赵立坚：据我了解是今年7月。这是一次航天器试验，用于验证航天器可重复使用技术。

路透社记者：《金融时报》的报道称这是高超音速导弹。你是说报道中提到的导弹应该是一个航天器是吗？

赵立坚：是的。

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