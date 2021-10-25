国际问题观察员 王泽非

五十年前的10月25日，中华人民共和国正式恢复了联合国合法席位，彻底打破了西方外交孤立。中国获得的76张赞成票中非洲国家投了26票，而23个提案国中11个来自非洲。许多刚独立不久的非洲国家，也不顾美西方重重阻挠，坚决站在一个中国原则一边。这份勇气的背后，是在反帝、反殖斗争中凝聚的中非友谊。

对于南部非洲国家，10月25日也有着特殊意义。2019年，第39届南部非洲发展共同体峰会将这一天确定为“反制裁日”，以声援长期遭受西方非法制裁的津巴布韦。早在2001年8月，美国会参议院通过所谓的《津巴布韦民主和经济恢复法案》。次年，美国政府在未经联合国授权的情况下，单方面对津巴布韦实施制裁。迄今，美国等部分西方国家及组织对津巴布韦的无理打压已经持续了20个年头。中国同非洲国家一起，多次呼吁解除对津非法制裁，但美西方对此置若罔闻。

二十年来，津巴布韦人民每天都身处在西方制裁的阴云中，商业环境难获根本改善，人民生活时常陷入困顿。据保守估计，非法制裁给津巴布韦造成的经济损失超过了400亿美元。我们不妨套用一下雨果当年对侵华英法联军的灵魂拷问：美西方自认为是民主国家，在他们眼里，津巴布韦就是不民主的，可这就是“民主国家”对“非民主国家”的所作所为吗？

津巴布韦遭受制裁之苦，许多国家都不陌生。有人做过统计，光是特朗普执政时期，美国就累计实施逾3900项制裁措施，相当于平均每天挥舞三次制裁大棒。中国人民对此更是感同身受。新中国成立伊始，美西方就采取敌视政策，军事上封锁，贸易上禁运，政治上孤立。近年来，美国更是肆无忌惮地全方位打压中国，妄想中国人民会在压力下妥协屈服。

历史的车轮滚滚向前，少数大国仗势欺人的做派越来越行不通了。毛主席说过，我们的事业是正义的，正义的事业是任何敌人都攻不破的。中国同津巴布韦等非洲国家相互支持，共同反对外部干涉，都走上了自主发展道路。事实证明，制裁大棒压不跨中国，也吓不住非洲人民。任何的外部施压不过是“纸老虎”，它只会让有良知的人辨清政治干涉的丑恶嘴脸，只会让中非人民在风吹雨打中更加团结亲密。

当前，百年变局与世纪疫情交织激荡，世界正处于新的十字路口。国际社会比以往任何时候都更需要联手应对挑战，实现共同发展。有些人动辄谈“规则”，其实是将西方少数国家制定的规则强加给国际社会。这种偷梁换柱的把戏，同以联合国为核心的国际体系格格不入，也同以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则背道而驰。新时代不欢迎冷战思维，不接受霸权霸道。有些国家习惯当教师爷，这个臭毛病该改改了！

中国同非洲都有着被殖民、半殖民和被压迫的历史遭遇，都经历过争取解放、谋求独立的奋斗历程，也都怀着追求更加美好生活的热切愿望。正是因为这些共同点，中非成为天然同盟军和命运共同体，发自内心地拥护多边主义，倡导摒弃制度模式偏见，跨越意识形态藩篱，坚守和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。前路漫漫，只要我们继续像石榴籽一样团结起来，不管风吹浪打，胜似闲庭信步，胜利一定会属于公平正义，一定会属于团结的中非大家庭。

五十年前，我们支持亚非拉兄弟争取民族独立，广大发展中国家把我们“抬”进联合国。今天，我们仍然愿同世界上一切进步力量携手并进，为人类和平与发展的崇高事业继续作出不懈努力。

(责编：刘叶婷、徐祥丽)