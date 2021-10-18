刘宁 于洋 张荣 苏缨翔

当过直排轮运动员、得过自由式轮滑世锦赛冠军、做过导演、经历过创业、当过网约车司机……28岁的师义龙一直在“折腾”自己的人生。而现在，他是拥有超过200万粉丝的运动博主。

“热爱是我做事的原动力”

滑板少年、摄影师、导演、旅行家……这些都是师义龙的标签。在谈及自己的身份时，师义龙说：“我从来不觉得自己是个斜杠青年，这些标签都是递进的过程，是我一步步的人生经历。”

15岁接触直排轮进入北京队；17岁进入自由式轮滑国家队获世锦赛亚军；23岁退役接触滑板和滑雪，师义龙一直在探索自己的人生。

“退役之后我就回到北京，也尝试过朝九晚五的工作，但我发现这不是我想要的。”师义龙在金融公司工作了一年左右之后，选择了离职，“我想去寻找自己真正热爱的事情。”

“踩上滑板那一刻，我整个人都释然了，滑板可以带给我非常自由的感觉，可以燃起我的热情。”师义龙说。

像师义龙这样的年轻人经常被定义为“叛逆少年”，但对师义龙来说，“叛逆”这个词是把双刃剑，它代表着有态度、有坚持、有热爱，是一个反复认证自己的过程。“我爱跟自己较劲。”师义龙说。

现在的师义龙在周围人眼中是把滑板“玩出了名堂”的人——他拥有了自己的公司。“一件事情认真做10年一定会得到收获，我就是这样的，做了很多年我热爱的事情，从一个身无分文的人，变成了有自己公司的人，这一切都是源于热爱。”师义龙说。

“滑板是我生活的一部分”

作为国内较早接触滑板运动的一批人，师义龙和朋友们经历过滑板运动从小众到大众的转变。

“前几年玩滑板的时候都没有地方去，公园不让滑、小区也不让滑。”没有滑板教练，师义龙就和朋友们一起看国外的视频学习，后来自己也做起了滑板视频和滑板教学，师义龙说：“我希望对滑板感兴趣的人能有越来越多学习滑板的渠道。”

2016年8月，国际奥委会表决通过滑板进入2020年东京奥运会之后，也让这项小众运动迅速出圈。

随着被列入奥运项目，滑板的接受度也逐渐增高。师义龙说：“小众运动逐渐进入大众视野，滑板场变多了，很多场地可以接受我们了，我们不再被贴上‘小混混’的标签。”

说到滑板的魅力，师义龙说：“滑板是个特别神奇的运动，我们会经常带着滑板去全国旅游，到一座城市就会结识一帮玩滑板的朋友，我们像小时候玩伴一样，大家没有任何利益往来，都是因为都喜欢滑板聚到一起，能收获非常单纯的友谊。”

滑板是一项老少咸宜的终身运动。小到三、四岁，大到七、八十岁都可以体验到滑板的乐趣。“然而每个年龄段对滑板动作的追求是不一样的，年轻的时候可能会追求滑板的技术难度，再过一个阶段会追求动作风格，而当我们老了，只是追求‘在滑着’就好了。”师义龙说，“这也是我的人生态度。”

“其实无论是滑板也好，滑雪也好，对于我来讲，滑板它已经不只是一个运动概念了，它是我生活的一部分。”师义龙说。

(责编：艾雯、常红)