人民网北京10月25日电 （吴思萱、张荣）10月22日至23日，第四届“中拉文明对话论坛”在北京举行。来自中国、巴西、阿根廷、智利等11个国家的近200人参会，围绕“发展互鉴：构建中拉新型交流合作关系”这一主题深入交流研讨，达成广泛共识。

当代中国与世界研究院党委书记杨平宣读《中拉文明对话论坛北京宣言》。 主办方供图

当代中国与世界研究院党委书记杨平代表论坛主办方在闭幕式上发布了中、英、西、葡4个语种的《中拉文明对话论坛北京宣言》。

《中拉文明对话论坛北京宣言》指出，开展中拉文明对话，增进相互理解，推动互学互鉴，是各方共同的心愿。《中拉文明对话论坛北京宣言》支持加强地方友好交往，发挥中拉人文交流研究基地（江苏）平台作用；倡议共同努力推动中拉文明对话论坛机制性建设，形成中拉文明对话论坛合作网络，搭建中拉知识交流与合作分享平台，探索适时移至拉美和加勒比国家举办中拉文明对话论坛；同意加强拉美和加勒比的中国研究和中国的拉美和加勒比研究，开展联合研究和联合出版，共建中拉学术共同体；支持以中拉文明对话论坛为平台，不断推动文明交流和发展互鉴，让中拉文明成为不同文明和谐共处、相互促进的典范。

江苏省人民政府外事办公室副主任刘建东在闭幕致辞中表示，“中拉文明对话”初创于江苏，江苏紧紧依托“中拉文明对话”这一主题活动带动与拉美各国各领域的交流。作为全国开放程度最高的省份之一，江苏历来重视对拉交往，借助中拉文明对话这个平台，交流合作领域不断扩大和深化：以文明对话为主线牵引，不断深化中拉政治互信的地方基础；以文明对话为平台载体，不断强化中拉地方交往互动的氛围；以文明对话为契机抓手，不断活跃中拉地方经贸合作等领域。

江苏师范大学党委副书记岑红在闭幕致辞中表示，江苏师范大学始终重视中拉人文交流，长期致力于拉美研究领域相关人才培养，积极推动与拉美各国高校和智库间的合作。江苏师大将继续利用自身优势及“中拉人文交流研究基地”的平台，进一步深化中拉人文交流研究，为中拉文明对话构筑桥梁。

论坛现场展出的部分中拉文化交流作品。 人民网 张荣摄

“中拉文明对话论坛”作为推动中拉文明对话机制努力的一部分，迄今已成功举办四届，成为中拉之间最具影响力的公共对话平台之一。

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