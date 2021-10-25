中国援菲第四批100万剂新冠疫苗抵达马尼拉。中国驻菲使馆供图

人民网曼谷10月24日电 （记者赵益普）中国援助菲律宾的第四批100万剂新冠疫苗24日顺利运抵马尼拉国际机场。一同运抵的还有菲政府从中国采购的200万剂科兴疫苗。

在当天举行的疫苗移交仪式上，菲律宾全国应对疫情总协调人加尔维兹和菲律宾外交部副部长莫拉莱斯衷心感谢中国再次提供宝贵的疫苗援助，表示中国是最先向菲援助疫苗的国家，当前菲抗疫形势正处于关键时刻，中方在前期捐赠200余万剂疫苗并优先保障菲方采购需求的基础上，此次再向菲追加提供100万剂疫苗援助，体现了中方对菲方抗疫的坚定支持，中国疫苗对菲顺利推进全国疫苗接种计划至关重要。相信中方的抗疫支持一定会助力菲早日取得抗疫胜利，菲中务实合作也将帮助菲早日实现经济恢复。

中国驻菲律宾大使黄溪连表示，面对疫情，中菲风雨同舟、共克时艰，诠释了“远亲不如近邻”的友好情谊，构建了更加紧密的新时期伙伴关系。中方将继续同菲方加强抗疫合作，提供力所能及的帮助，支持菲方早日战胜疫情。

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