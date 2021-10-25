哥伦比亚政府23日宣布，其头号通缉毒枭代罗·安东尼奥·乌苏加落网。

哥伦比亚总统伊万·杜克在当天宣布这一消息时说，这是本世纪对哥伦比亚贩毒势力的最大打击。

【“冥王行动”】

乌苏加现年50岁，别名“奥托涅尔”，是哥伦比亚最大贩毒组织“海湾家族”首领。据路透社报道，收到美国和英国提供的情报后，哥伦比亚发起“冥王行动”，出动特种部队成员在内的500多名士兵、22架直升机，在西北部安蒂奥基亚省丛林中抓获奥托涅尔。他的藏身之处据说有8层“警戒保护”。

哥伦比亚警方说，由于不少手下已经被捕，奥托涅尔不得不藏身丛林中，而且没法用电话。

奥托涅尔常年名列哥伦比亚政府和美国政府头号通缉犯名单。哥伦比亚政府悬赏30亿比索（约合500万元人民币）奖金捉拿奥托涅尔。美国政府2009年悬赏500万美元抓他。

【或将引渡】

杜克在23日播出的视频讲话中说，奥托涅尔面临向美国贩毒、谋杀警官、征召未成年人从事非法活动、性侵未成年人等多项罪名指控。据法新社报道，向美国引渡奥托涅尔的程序已启动。

美国纽约曼哈顿一家联邦法庭2009年指控奥托涅尔贩毒和支持一个美国认定为恐怖组织的右翼准军事组织。

此后，又有两家美国法庭指控奥托涅尔贩毒，称他指挥贩毒组织在2003年至2014年经委内瑞拉、危地马拉、墨西哥、巴拿马和洪都拉斯向美国走私可卡因73吨。

【“海湾家族”】

奥托涅尔早年投身右翼准军事组织，该组织2006年与政府达成协议解散后，他拒绝放下武器，率残余势力从事贩毒等犯罪活动，其势力发展成“海湾家族”贩毒组织。

据路透社报道，这个贩毒组织目前有1200多名成员，在哥伦比亚近三分之一省份活动。“海湾家族”最猖獗时据称有3000多名成员，还涉嫌勒索、非法采矿和谋杀等罪行。

哥伦比亚政府2016年起展开“阿伽门农行动”，剿灭和逮捕奥托涅尔的多名手下，追查他的资金往来。奥托涅尔频繁变换藏身之处逃脱追捕。他2017年发布视频称会自首，但并未那么做。

今年3月，哥伦比亚警方与美国毒品管制局联合行动，以涉嫌贩毒和洗钱逮捕了奥托涅尔的妹妹尼尼·约翰娜·乌苏加，并将她引渡至美国。（袁原）（袁原）

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