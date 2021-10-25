土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安23日说，他已指示外交部长宣布10国驻土耳其大使为“不受欢迎的人”。

土耳其外交部尚未宣布这10个西方国家大使“不受欢迎”。媒体评述，一旦驱逐大使，土耳其与西方的关系将严重恶化。也有外交人士认为，眼下紧张局势有可能缓解。

【指令接近驱逐】

这10个国家是美国、法国、德国、加拿大、挪威、瑞典、丹麦、荷兰、芬兰和新西兰。10国大使18日发表联合声明，呼吁土耳其立即释放被土方指控参与2016年未遂政变的奥斯曼·卡瓦拉。

埃尔多安23日出席活动时发表讲话说，这10国大使发表无礼声明，他们“不能理解土耳其（国情）的那天，就得走人”。他讲这番话时，群众中传出欢呼声。

埃尔多安说：“我给外交部长下了命令：必须宣布这10国大使为‘不受欢迎的人’，立即办理。”

土耳其外交部19日召见这10国大使，谴责他们干涉土耳其司法系统、将司法程序政治化。埃尔多安21日接受采访时批评这些大使自以为是、对土方“指手画脚”。他当时说：“我告诉我们外交部长：我们可招待不了这帮人。”

卡瓦拉现年64岁，拥有家族企业和基金会，一些西方媒体称他为慈善家和人权活动人士。他2017年10月在伊斯坦布尔市被拘留，先后受到与土耳其2013年反政府示威和2016年未遂政变相关的指控，一直被羁押，其案件下一场听证会定在11月26日。

【尚无正式通知】

路透社驻伊斯坦布尔记者援引一名外交人士的话报道，考虑到土方已充分表明立场，而二十国集团峰会和联合国气候变化大会开幕在即，为避免驱逐大使带来外交风暴，眼下紧张局势有可能得到缓解。

这名外交人士说，“尚无指令发给使馆”，土耳其内阁有可能在25日作出相关决定。

美国国务院发言人23日说，美方知悉相关报道，正向土耳其外交部“寻求解释”。

德国外交部人士说，德方注意到埃尔多安的讲话，正与其他9国密切沟通。

挪威外交部发言人称，挪威大使“没有做任何需要被驱逐的事”，挪方将继续就“人权和民主”向土方施加压力。丹麦外交部发言人说，丹方尚未收到土方正式通知，正与盟友保持联系，会坚持联合声明中表达的共同“原则”。

荷兰外交部说，荷方注意到埃尔多安的讲话，尚未收到土方正式确认，正在等待土耳其外交部来电。

新西兰外交部24日说，新方重视与土耳其的关系，在收到正式通知前不作评论。（吴宝澍）（新华社专特稿）

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