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民调：拜登支持率下降幅度创二战以来美国总统最高

2021年10月25日08:39 | 来源：新华网
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美国盖洛普咨询公司一项最新民意调查结果显示，美国总统约瑟夫·拜登执政第三个季度支持率比第一季度下降11.3个百分点，下降幅度在第二次世界大战结束以来的美国总统中最高。

盖洛普咨询公司22日发布的民调结果显示，拜登就任总统第一季度支持率为56%，第三季度支持率为44.7%，下滑了11.3个百分点。

拜登1月20日就职，7月20日至10月19日是他就职的第三个季度。

相比来看，前总统贝拉克·奥巴马上台前九个月也经历较大支持率下滑，第三季度支持率比第一季度下降10.1个百分点；1977年至1981年担任美国总统的吉米·卡特第三季度支持率比第一季度下降了8.9个百分点。

盖洛普咨询公司说，拜登上台之初获得了相对稳定的支持率，1月至6月维持在54%至57%之间。由于美国新冠疫情恶化，拜登的支持率7月下降至50%。随着阿富汗塔利班8月控制首都喀布尔，美国仓促从阿富汗撤军，十几名美军士兵8月26日在喀布尔机场外发生的自杀式炸弹袭击中丧生，美国政府的阿富汗政策被指惨败，拜登支持率进一步下滑，8月跌至49%，9月至43%。

发动阿富汗战争的前总统乔治·W·布什（小布什）就职后第三季度支持率与第一季度相比上升了13.1个百分点。他的父亲、已故前总统乔治·H·W·布什（老布什）在相应时期的支持率上升了12个百分点。（完）（刘曦）【新华社微特稿】

(责编：刘叶婷、杨牧)

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