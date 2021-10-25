本报记者 严 瑜

十月十五日晚，神舟十三号载人飞行任务航天员乘组出征仪式在酒泉卫星发射中心问天阁广场举行。翟志刚（右）、王亚平（中）和叶光富即将开启为期六个月的飞行任务。

新华社记者 琚振华摄

10月16日，神舟十三号载人飞船采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，翟志刚、王亚平、叶光富3名航天员成功进驻天和核心舱，开始中国迄今时间最长的载人飞行。“这是中国航天计划迈出的重要一步。”美国有线电视新闻网发文评论称。

开启创纪录的在轨驻留

埃菲社日前引述中国载人航天工程办公室的消息称，神舟十三号载人飞船入轨后顺利完成入轨状态设置，于北京时间10月16日6时56分，采用自主快速交会对接模式成功对接于天和核心舱径向端口，与此前已对接的天舟二号、天舟三号货运飞船一起构成四舱（船）组合体。按任务实施计划，3名航天员随后顺利进驻天和核心舱。3名航天员预计将在中国空间站驻留工作6个月。如果他们如期完成任务，将创造中国航天员在太空停留时间最长纪录。

美联社报道称，随着神舟十三号载人飞船与天和核心舱成功对接，3名航天员开启创纪录的6个月在轨驻留。他们将执行2至3次出舱活动任务以安装设备、为扩建空间站做准备、评估天和核心舱的生活条件，并进行航天医学等领域的实验。

9月17日，神舟十二号载人飞船返回地球。1个月后，中国航天员再次出征太空。

俄罗斯卫星社网站引述中国载人航天工程办公室副主任林西强的介绍称，与神舟十二号任务相比，神舟十三号任务有多方面不同，包括载人飞船采用自主快速交会对接的方式，首次径向停靠空间站；中国空间站实现核心舱、2艘货运飞船、1艘载人飞船共4个飞行器的组合运行；航天员将首次在轨驻留6个月；中国女航天员首次进驻中国空间站，航天员王亚平将成为中国首位实施出舱活动的女航天员，神舟十三号乘组将包括首次出舱的男女航天员等。

俄罗斯《劳动报》感叹，中国载人航天的发展速度令人印象深刻。天和核心舱今年4月才发射入轨。3名中国航天员不久前在那里进行了设备调试和模块测试，并完成了出舱活动。现在，中国又发射了新的载人飞船。在不久的将来，新的“问天”实验舱和“梦天”实验舱将与天和核心舱对接。中国的太空望远镜也将被发射到相同的轨道上，并与核心舱对接。

空间站建设迎来加速度

建设中国人自己的空间站是中国载人航天“三步走”战略的第三步。2021年，中国空间站建设进入关键阶段。神舟十三号载人飞行任务是空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，也是该阶段最后一次飞行任务。

《日本经济新闻》网站报道称，中国致力于建成“航天强国”，建设自主空间站无疑是支柱性的步骤之一。目前，中国空间站建设迎来了真正的加速度。神舟十三号载人飞船将为空间站完成建设进行最终阶段的技术验证。如果一切顺利，未来还将有两艘载人飞船和两艘货运飞船进入太空。

新加坡《联合早报》网站认为，神舟十三号载人飞船将3名航天员送往中国的空间站，不仅将刷新中国航天员在轨驻留时间纪录，也预示着中国航天员在空间站的轮换成为常态。中国正式迈入空间站长期有人驻留的时代。

该网站还引述专家分析称，航天事业迎来井喷式发展的中国，下一步将加大对深空的探索力度。作为中国航天领域未来的另一个重点，深空探测包括探索月球、火星、太阳等。中国发射的嫦娥四号探测器在2019年实现人类探测器首次造访月球背面，嫦娥五号探测器则在去年从月球取回月壤；中国去年还发射了火星探测器天问一号；10月14日，中国在太原卫星发射中心发射首颗太阳探测科学技术试验卫星“羲和号”，正式进入探日时代。

俄罗斯《劳动报》也指出，载人航天只是内容丰富的中国航天计划中的一部分。从2018年开始，中国航天发射的数量已位居世界第一。从各方面情况看，中国不久将成为太空探索和各领域航天技术的真正领导者。

“中国航空航天领域的发展正在持续推进：2003年，中国成为第三个独立掌握载人航天技术的国家。18年来，中国的航天科技实力取得了巨大进步。”西班牙《世界报》刊文称。

继续开展载人航天领域国际合作

从2003年中国首位航天员杨利伟被顺利送上太空以来，中国载人航天工程共完成7次发射任务。18年间，从一人一天到三人半年，从舱内实验到太空行走，从短期停留到长期驻留，中国空间技术实现具有里程碑意义的重大跨越。“中国是当之无愧的航天领域主要参与者，走在全球太空探索的最前沿。”法国“20分钟新闻”网站刊文称。

路透社指出，中国航天计划取得了巨大成就，中国正依靠自主创新能力建设自己的空间站。国际空间站按计划在未来几年内退役，中国空间站将成为唯一一个在轨运行的空间站。

德国之声也报道称，近年来，中国对航天计划投入增加，成功完成了一系列举世瞩目、高难度的深空探测任务。中国空间站按计划完成建设目标后，将很有可能取代即将退役的国际空间站，成为近地轨道的唯一长期载人航天器。

法国国际广播电台注意到，中国外交部近日重申了与其他国家合作和平利用太空的主张。外交部发言人表示，中方将继续加大载人航天领域国际合作与交流的深度和广度，为人类探索宇宙奥秘、和平利用太空、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

美国布朗大学地质科学荣誉退休教授吉姆·海德在接受美国全国公共广播电台专访时表示，神舟十三号任务成功实施，表明中国航天事业又树立了一个里程碑。中国是按照长期的战略规划实施自己的太空探索事业。太空探索是一个科学与技术的前沿领域。这些探索向所有人展示了中国有能力，并且是一个值得信赖的探索太空的国际合作伙伴。

(责编：岳弘彬、牛镛)