本报记者 张 红

十月十八日，在山东青岛海西重机有限责任公司，货轮在装载港口机械。

唐 克摄（人民图片）

前三季度，面对复杂严峻的国内外环境，中国国民经济持续恢复发展，主要宏观指标总体处于合理区间，充分彰显中国经济的韧性活力，为实现全年经济社会发展目标打下了良好基础。中国经济用亮丽的成绩单再次为当前充满不确定性的世界经济注入了可贵的确定性。

能实现年度经济增长目标

10月18日，中国国务院新闻办公室举行新闻发布会，国家统计局新闻发言人、国民经济综合统计司司长付凌晖介绍2021年前三季度国民经济总体情况。初步核算，前三季度国内生产总值823131亿元，按可比价格计算，同比增长9.8%，两年平均增长5.2%。分季度看，三季度同比增长4.9%，两年平均增长4.9%。

中国经济的持续增长无疑令人眼前一亮。然而，部分西方媒体关注的焦点却是中国经济第三季度GDP同比增长4.9%，兴奋炒作中国经济增速低于他们的预估值。

针对部分西方媒体不怀好意的“唱衰”，俄罗斯卫星通讯社在评论文章中指出，“每当中国经济哪怕是发生一点点负面事件，西方政客以及跟在他们后面的西方媒体，就会开始兴高采烈地谈论快要到来的危机，再不然就是谈论中国经济奇迹的崩溃。”但是，正如美国经济学家、诺贝尔奖获得者保罗·克鲁格曼所说，中国的崩溃已经被预测了几十年。但不知为何，这一切却并没有发生。

当然，西方媒体也不得不承认，中国仍然有能力实现既定目标。美国有线电视新闻网在报道中，大篇幅论述中国经济遭遇的一系列挑战，但认为中国仍有望实现超过6%的年度经济增长目标。《华尔街日报》中文网报道也认为，尽管第三季度增长放缓，但经济学家们普遍相信，中国经济能实现6%以上增长目标。报道称，“去年在疫情导致全球经济放缓时，中国经济增长2.3%，是唯一实现经济增长的主要经济体。预计今年中国经济将增长8%或更多，中国决策者制定了一个相对温和的全年GDP目标。这为处理经济中长期存在的问题预留了更多空间。”

消费和出口是两大助力

《华尔街日报》注意到，中国国家统计局新闻发言人付凌晖在国新办举行的新闻发布会上表示，总的来看，前三季度国民经济总体保持恢复态势，结构调整稳步推进，推动高质量发展取得新进展。

美国《纽约时报》分析称，当下，中国经济增长有两大助力：一是零售额的增长。9月，随着中国再次成功遏制零星暴发的疫情，家庭，尤其是富裕家庭恢复了在餐馆以及其他服务上的开支。与去年同期相比，9月社会消费品零售总额增长4.4%。二是强劲的出口。中国的出口在第三季度一直保持强劲增长，9月出口同比增长28.1%。事实上，自去年春季中国有力控制疫情以来，一直保持强劲的出口势头。

法新社也注意到中国经济的一些亮点，比如9月社会消费品零售总额增长4.4%，城镇失业率有所下降等。

德新社则注意到，中国9月出口增速高于8月，而8月25.6%的增速已经超出专家的预期。英国广播公司报道认为，世界其他主要经济体面临疫情的持续影响，使大量国际订单转移到中国，中国的外贸出口连续实现两位数增长。彭博新闻社网站报道指出，由于年底假期前的强劲需求和不断上涨的价格超越了全国电力短缺的影响，9月中国出口额创下月度新高。报道称，出口一直是中国经济从疫情中反弹的推动力，帮助抵消了国内消费的疲软。在10月初的国庆长假之前，海外对中国产品的需求保持强劲，而且买家在传统的年底购物季前增加了订单数。英国巴克莱银行首席中国经济学家常健说，贸易数据反映了“全球对中国商品的需求持续强劲”。外部需求正在为中国经济提供支撑。

正如《菲律宾星报》专栏作家李天荣所说，在全球因疫情挑战面临经济困难时，中国经济依然保持增长势头。今年前三季度经济数据说明，中国经济基本面健康，经济结构调整卓有成效，经济发展充满韧性与活力。

普遍看好中国经济前景

国际货币基金组织（IMF）发表的最新一期《世界经济展望报告》预计，2021年中国经济有望增长8%。这个速度不仅高于全球平均增速，也高于主要经济体的增速，体现出国际社会对中国经济增长前景的看好，也说明中国经济具有强劲的韧性和巨大的潜力。

俄罗斯卫星通讯社文章强调，绝对增长率不再是中国政府的首要任务，更重要的是生活质量，其中包括社会保障的有效性、环境和生态状况以及失业率。“总体来看，消费、出口、基础设施建设将成为拉动增长的主要动力，预计不会出现较大波动。

印尼亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，前三季度中国经济亮点之一是高技术产业投资快速增长。良好的创新基础、政府的政策支持、先进的基础设施、较高的生产效率和完整的产业链，使中国具备了创新企业投资和发展的良好条件。从长期看，这也构成中国经济增长的源头动力。富达国际亚洲证券事务负责人维多利亚·米奥也认为，中国中等收入群体购买力不断增加，预计未来十年中国经济将保持稳健增长。

美国有线电视新闻网日前报道，贝莱德公司、高盛公司、富达国际公司等知名金融机构正建议客户继续“买入中国”。彭博社认为，包括股市、债市在内，全球投资资金持续流入中国市场，凸显中国的“市场引力”以及全球投资者对中国经济发展的信心。据IMF发布的最新一期《全球金融稳定报告》估计，2020年以来中国已吸引约1800亿美元国际资本流入。

正如美联社报道称，中国仍然是世界上增长最强劲的国家之一。

(责编：岳弘彬、牛镛)