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热爱中国史的苏丹大使（采访手记）

海外网 毛 莉 陆宁远
2021年10月25日05:23 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔·艾哈迈德的履历不一般，在中国取得博士学位后，又做了博士后研究。“留学”成为“我在中国当大使”栏目组采访大使的第一个问题。

　　“您最开始为什么想到来中国留学？”面对栏目组的问题，深谙中式幽默的加法尔大使用中文答了两个字——缘分。在采访中，加法尔大使谈起苏丹与中国友好交往史时旁征博引，让栏目组见识了一番“中国通”的风采。

　　走进加法尔大使的办公室，让人瞬间仿佛沉浸在书的海洋，办公桌、书柜、窗台、沙发上摆满了各类书籍。其中，有不少书出自大使之手。说话间，他从书柜翻出了一本蓝白封皮的书，书名是《跨越二千年的苏丹中国关系探源求实》。这本耗时4年完成的著作，用丰富翔实的史料勾勒了自西汉以来两国关系发展的全景图。

　　更令人惊讶的是，加法尔大使的很多学术成果是在繁忙的外交工作之余完成的。他孜孜不倦地坚持在学术园地辛勤耕耘，在中国古籍里寻找苏丹与中国之间千丝万缕的联系。“两国关系有稳固的基础，尽管世界发生了政治、经济、意识形态等方面的变化，但两国人民始终珍视这段友好关系。”这是加法尔大使研究两国关系20多年后最深切的感受。

　　加法尔大使不仅是两国友谊的记录者，更是践行者。“我有一位‘中国妈妈’。我和她相识了20多年，她待我犹如家人一般。我在中国还有很多来自天南海北的好朋友。”大使说，他在中国生活的20多年里，从来没有人对他恶语相向，大家相互尊重。这种安全感，在其他国家很难想象。

　　融入普通中国人的生活过程中，加法尔大使对中国文化的特质有了更深的体会——“中国文化讲求和善、友爱、恬静、合作，可以说中国人是和平文化的子女。”对中国了解得越多，加法尔大使对中国的喜爱就越深，他希望世界上越来越多人能了解可信可爱可敬的中国。北京冬奥会为世界加深对中国的认识提供了新契机，“就像2008年北京奥运会那样，世界将看到中国人民的真诚。”

(责编：岳弘彬、牛镛)

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