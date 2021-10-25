海外网 张六陆

苏丹麦罗埃金字塔。

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位于非洲东北部、红海西岸的苏丹，是一个具有悠久历史的文明古国。苏丹先民创造的努比亚文明是人类文明史的重要组成部分。

青、白尼罗河在这里交汇，滋润了苏丹人民赖以生存的沃土。苏丹首都喀土穆在阿拉伯语里意为“大象鼻子”，此处正是青、白尼罗河的交汇地。从空中看，两河交汇处酷似硕大象鼻，喀土穆因此得名。青、白尼罗河源头不同，“性格”迥异。青尼罗河水急浪猛，一路奔腾；白尼罗河水面平阔，微波不兴。在阳光照射下，合流后的两条河依然保持着各自颜色，一蓝一白，泾渭分明，犹如两条玉带，平行奔流，堪称喀土穆一大奇观。

沿河北上，在距离喀土穆200多公里的沙漠中，有一片庞大的金字塔群。漫漫黄沙中，200多座金字塔安静矗立，向来访者诉说着昔日辉煌。这片金字塔群是苏丹历史上著名的麦罗埃王朝陵墓群，可追溯到公元前7世纪至公元前3世纪。当时古努比亚人的政治和经济中心从纳巴塔向麦罗埃迁移，并在麦罗埃建立了自己最后一个首都和最大的城市。

与高大壮观的埃及金字塔不同，麦罗埃金字塔建筑普遍比较矮小，看上去像埃及金字塔的“孪生弟弟”，被称为“小金字塔”。塔与塔之间相距很近，有的塔基几乎相连。其外形十分独特，设计风格与玛雅金字塔类似，都有收窄的边沿以及陡峭的侧壁。塔内墙壁上的各种浮雕和壁画得到了较好保存，狼头人身的人物形象和麦罗埃文字依稀可辨。在麦罗埃金字塔也能看到古埃及、古罗马和古希腊的建筑风格和装饰元素，这是早期文明相互交融的印记。

麦罗埃金字塔2011年被联合国教科文组织认定为世界文化遗产，它们也成为苏丹的一张“国家名片”，吸引世界各国游客前来观赏。夕阳下风化斑驳的金字塔剪影与远处飘来的驼铃声，会定格为游客心中的苏丹印象。

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