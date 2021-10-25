加法尔·卡拉尔·艾哈迈德

苏丹与中国的合作涵盖了石油、农业、基础设施、贸易等广泛领域，50年来持续不断的医疗卫生合作是两国友好合作的成功范例。中国医生在苏丹奋斗了半个世纪，奠定了双方在医疗卫生领域合作的基础，为医疗卫生国际合作树立了榜样。2021年恰逢中国向苏丹派遣医疗队50周年，两国共同庆祝这一重要时刻。

1970年12月14日苏中两国签署政府间协议，次年中国政府开始向苏丹派遣医疗队。最初在布鲁克、朱巴、阿威尔、库来玛、马拉卡尔等地区医院工作，1984年后医疗队逐步转移到阿布欧舍友谊医院、恩图曼友谊医院和达马津友谊医院工作。1971年至2021年的50年间，无论苏丹国内政局发生何种变化，中国都定期向苏丹派遣医疗队，从未中断。50年来，中国向苏丹派遣医疗队36批，人员累计1000余人次，接诊病人800余万例，完成手术20余万台。

中国政府还为苏丹卫生部门提供了大量药品和医疗器械援助，并帮助苏丹修建了恩图曼友谊医院、阿布欧舍友谊医院、达马津友谊医院等大中型医院。随着大型中国企业进入苏丹，这些企业开始在两国政府间协议外为苏丹提供额外的医疗卫生援助。例如，中国企业捐资建造了一些医院。

中国医生用“不畏艰苦、甘于奉献、救死扶伤、大爱无疆”的精神赢得了苏丹人民的心。中国医生帮助苏丹抗击“裂谷热”疫情等事迹在苏丹广为人知。2007年，“裂谷热”疫情在苏丹暴发，中国医疗队工作的杰济拉州阿布欧舍地区就是“重灾区”之一。在赴苏丹前，这些中国医生对“裂谷热”知之甚少。但是，可怕且未知的病毒没有吓走中国医生，他们依然坚守岗位。他们的高度责任心给苏丹人留下了深刻印象。

为应对新冠肺炎疫情，中国政府派出抗疫医疗专家组驰援苏丹，分享疫情防控、诊断救治、应急管理等方面的经验。在两个星期里，中国专家组同苏丹政府官员、医疗专家、医护人员深入交流，实地考察苏丹多家医疗机构，为苏丹各界举办疫情防控专题培训和知识讲座18场。

一批又一批中国医生离开亲人远赴苏丹，克服自然环境艰苦、医疗设备简陋、传染病多发等重重困难，为苏丹卫生事业发展作出了巨大贡献。更令人敬佩的是，中方一直强调中国专家不享受特权，他们只享受与苏丹医生同等的待遇，中国医生还充分展现了对苏丹当地传统和价值观的尊重。这一切都表明，中国医生最贴近苏丹人的心。感谢奋战在苏丹的中国医生，苏丹人民每天都在真诚地为中国医生送上祝福。

（作者为苏丹驻华大使）

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