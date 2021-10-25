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苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔·艾哈迈德近照。

海外网 付勇超摄

10月25日，是新中国恢复在联合国合法席位50周年。50年前，当标志中国重返联合国的第2758号决议通过那一刻，包括苏丹在内的不少亚非拉国家代表欢欣鼓舞。“苏丹始终坚定和中国站在一起。”近日在接受人民日报海外网专访时，苏丹驻华大使加法尔·卡拉尔·艾哈迈德回顾了50年前那段历史。

加法尔还是一位学者——他是南京大学国际关系专业博士，在北京大学历史学系完成博士后研究，在上海外国语大学担任兼职教授。他的讲述，再现了两国友好交往的一个个历史现场。

“两国无法割断联系”

19世纪末，一位名叫阿里的苏丹商人漂洋过海到广州经商。他把苏丹海参、树胶等产品卖到中国市场，中国丝绸、布料、大米也经他之手进入苏丹港口城市萨瓦金。后来，阿里在广州开办了贸易办事处，还娶了中国妻子。在中国生活10多年后，阿里举家回到苏丹北部商业城市柏柏尔定居。

这个中苏民间交往的故事，记载于加法尔所著《跨越二千年的苏丹中国关系探源求实》一书。通过查阅大量史料、实地走访柏柏尔市、采访阿里后人，加法尔看到了这场特殊缘分的延续。“阿里的后人里，有人相貌融合了苏丹人和中国人的特征，这正是两国无法割断联系的最好见证。”加法尔说。

阿里家族的故事，是两国源远流长交往史的一个缩影。加法尔表示，如今在苏丹一些港口城市发掘出了中国不同朝代的瓷器碎片和钱币，证明两国间的往来已绵亘千年。“很多史料也可以佐证中国与阿拉伯世界的友好合作，尤其是中国汉、唐、宋时期的历史文献中有很多相关记载。”加法尔说，中国与阿拉伯世界之间的交往不仅书写了经济合作的故事，还促进了文化繁荣。

1971年，50名苏丹孩童远渡重洋来到中国武汉，学习中国杂技和中国民乐。他们学成归国后组建的苏丹杂技团，成为阿拉伯世界和非洲大陆第一个杂技团。50年来，苏丹杂技团推动中国文化热在苏丹经久不衰。“文化带来的是心灵和情感的交流。”加法尔说，“50年前没有互联网、社交媒体，今天我们有更好的条件深化文化交流。疫情结束后，期待双方开展更多文化交流活动，加强两国青年互动。”

“中国是可靠的朋友”

以时间为坐标纵论两国关系史，新中国恢复联合国合法席位这一重大事件是加法尔笔下浓墨重彩的一页。在《跨越二千年的苏丹中国关系探源求实》中，加法尔披露了苏丹支持中国恢复联合国合法席位的历史细节。

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。第2758号决议正是基于“两阿提案”产生的，苏丹则是“两阿提案”的共同提案国之一。决议一经通过，时任苏丹外交部次长立刻表达了对中国重返联合国的喜悦之情：“在与中华人民共和国缔结的关系中，苏丹获得了可贵的经验，两国关系历经多年，却从未发生过其他大国与小国相处时发生的摩擦，中国对我国的友情不求回报，堪称楷模。”

回顾这段历史，加法尔感慨地说：“当第2758号决议通过那一刻，很多亚非拉国家代表都很激动兴奋，联大会场成了欢乐的舞会。很多非洲国家认为，维护中国就是维护非洲国家自己。大家都认为中国是可靠的朋友，一定会在联合国维护广大发展中国家的正当权益，一定会支持非洲国家的发展振兴。”

中国始终坚定不移和广大发展中国家站在一起，为应对全球挑战作出积极贡献。面对防疫期间“富国囤积疫苗、穷国一剂难求”的状况，中国向发展中国家送去疫苗援助的“及时雨”，让加法尔再次看到了中国在关键时刻的担当。2021年3月，中国向苏丹送去25万剂新冠疫苗，是第一个在双边框架下向苏丹提供疫苗援助的国家。“中国疫苗已在中国国内实现大规模接种，安全有效性得到了充分验证。苏丹人民非常欢迎中国疫苗，中国疫苗让人很放心。”加法尔说。

“白色产业链”让苏丹农户受益

非洲国家对“中国支持非洲发展”的期待早已变为现实，迄今走过20多年历程的中非合作论坛就是引领南南合作的一个重要方面。中非合作论坛注重行动、务求高效，每隔3年出台一揽子行动计划，仅2018年论坛北京峰会成果就高达880多项。加法尔表示：“自2000年中非合作论坛成立以来，非洲很多国家的经济社会发展指标有了显著提升，在基建、贸易、矿业、医疗等领域实现了快速发展。由此可见，中非合作论坛是强有力的战略机制，对非洲经济社会发展作出了重要贡献。”

加法尔格外重视中非合作论坛对非洲农业发展的推动作用。他表示，农业是非洲的经济支柱和主要生计来源，非洲大部分人口以务农为生。虽然非洲发展农业的自然条件好，但由于农业劳动生产率不高等因素，非洲仍然面临着粮食安全的严峻挑战。“支持非洲农业现代化建设，是中国对非合作的优先重点领域。希望在中国的帮助下，非洲能像中国一样确保实现长期的粮食安全。”加法尔说。

发展与中国的农业合作，苏丹人民的获得感看得见、摸得着。加法尔表示，由中企投资的中国—苏丹农业合作开发区近年来在苏丹拉哈德灌区建成了集棉花育种、种植、加工、农机服务、贸易为一体的“白色产业链”，让20余万苏丹农户受益；2020年，备受期待的中国援苏屠宰场项目达成实施协议，将以点带面助力苏丹打造农畜牧“绿色产业链”，对提振苏丹经济造血能力、改善苏丹农牧民生活具有深远意义……加法尔说：“非洲农业的繁荣，意味着非洲经济社会的繁荣。未来10年，期待加强非中合作，让非洲农民富起来，让非洲农业发展起来。”

(责编：岳弘彬、牛镛)