今年是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。10月22日，外交部发布《中国联合国合作立场文件》（以下简称《立场文件》），展现50年来中国对联合国各领域工作作出的突出贡献，就维护多边主义、促进全球发展、团结抗击疫情等重要国际问题阐述中方立场和主张。接受本报记者采访的国际人士纷纷表示，半个世纪以来，中国始终以实际行动践行联合国宪章宗旨和原则，维护和践行真正的多边主义，为人类和平与发展的崇高事业不断作出新的贡献。《立场文件》的发布，彰显了中国对联合国事业的坚定支持，有助于进一步推动国际社会加强团结合作、共同应对挑战。

“联合国发展史上的一个重要事件”

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利，承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国的唯一合法代表。作为联合国创始会员国和安理会常任理事国，50年来，中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，维护以国际法为基础的国际秩序，维护以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。

“中华人民共和国恢复联合国合法席位，是联合国发展史上的一个重要事件。”世界经济论坛创始人兼执行主席施瓦布表示，中国为实现联合国千年发展目标和联合国2030年可持续发展议程目标作出了显著贡献，中国累计参与了近30项联合国维和行动、派出维和人员5万余人次，是5个安理会常任理事国中派出维和人员最多的国家。在应对气候变化、环境保护等诸多领域，“中国的作用不可或缺”。

美国丹佛大学国际关系学院教授赵穗生认为，从恢复联合国合法席位至今，中国坚定践行联合国宪章宗旨和原则，积极参与维和等多边事务，为发展中国家仗义执言，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展，同时为国际社会落实联合国2030年可持续发展议程提供了有力支持。

印尼佩利塔·哈拉潘大学国际政治学教授阿莱克西斯·杰马杜表示，实践证明，中国矢志不渝维护联合国宪章宗旨和原则、促进世界和平与发展，是一个负责任大国。中国在联合国安理会发挥重要作用，广泛参与联合国各项事业，主动将自身发展同世界发展紧密相连。中国与东盟是亚太区域合作的典范，双方在政治、经济、人文等方面合作取得显著成果，尤其在抗疫、推动经济复苏方面的合作，造福了民众，有利于地区的和平、发展与稳定。

“始终坚定不移维护发展中国家正当权益”

“这是中国践行多边主义的50年，是中国全面参与和支持联合国事业的50年，也是中国持续为世界和平与发展作出贡献的50年。”《立场文件》指出。

国际农业发展基金助理副总裁吴国起表示，2018年，中国出资1000万美元设立“中国—国际农发基金南南及三方合作基金”，专门支持农村减贫和发展领域的南南经验与技术交流，促进知识分享、能力建设与投资等。这些措施有力扶持了广大发展中国家的农业和农村发展。

自2008年起，中国与太平洋岛国东帝汶开展杂交水稻技术合作，为东帝汶粮食增产和经济发展提供帮助。东帝汶驻华大使桑托斯表示：“中国在实现自身发展的同时积极引领地区和全球发展。共建‘一带一路’推动沿线国家和地区共同发展，这很了不起。”联合国世界粮食计划署驻东帝汶代表刘大耕表示，中国与发展中国家开展的合作，为改善当地民众生活作出了重要贡献。

南非政府高级顾问韦斯利·道格拉斯高度评价中国在加快清洁能源发展及促进全球节能减排方面取得的成果。“绿色发展理念在中国深入人心。中国的环保低碳实践之路为更多发展中国家作出了表率，中国积极帮助广大发展中国家共同开创更美好的未来。”

新冠肺炎疫情发生以来，中国采取强有力举措率先控制住疫情、率先复工复产，向100多个国家和国际组织提供超过15亿剂新冠疫苗，向150多个国家和国际组织提供物资援助。巴基斯坦伊斯兰堡政策研究所所长哈立德·拉赫曼表示，中国为巴基斯坦抗击疫情提供了大量支持，中国真正兑现了让疫苗成为全球公共产品的承诺，彰显了中国为发展中国家利益着想的责任与担当。拉赫曼强调：“中国始终坚定不移维护发展中国家正当权益，坚定站在历史正确的一边。”

“中国是捍卫多边主义的重要力量”

联合国是多边主义的旗帜。中国始终践行真正的多边主义，坚持国际上的事由大家商量着办，世界前途命运由各国共同掌握，坚决反对单边主义、保护主义和霸凌行径，坚决反对搞集团政治、小圈子等形形色色的“伪多边主义”，推动全球治理体系朝着更加公正合理的方向发展。

埃及前总理沙拉夫告诉本报记者，半个世纪来，在维护多边主义、促进全球发展、团结国际社会抗击疫情等重大议题上，中国贡献有目共睹。“中国强调国际上的事应该由大家共同商量着办，世界前途命运应该由各国共同掌握，是坚持真正的多边主义。”

美国库恩基金会主席罗伯特·库恩说，中国一贯支持多边主义，坚定维护联合国权威和地位，深入参与联合国事业。“中国响应联合国发起的全球人道主义应对计划，践行把疫苗作为全球公共产品的承诺；面对气候变化等挑战，中国提出碳达峰碳中和目标愿景，这些都是中国为构建人类命运共同体作出的不懈努力。”

“中国是捍卫多边主义的重要力量，中国为促进联合国发展和国际社会进步作出巨大贡献。”捷克科学院全球化研究中心主任赫鲁贝克表示，当下世界正面临多重考验，越是在这种时刻，越是要坚定地走多边主义道路，应该更加发挥多边主义国际组织的重要作用，更加尊重和维护联合国的权威。

联合国常务副秘书长阿明娜·穆罕默德感谢中国几十年来给予联合国的支持，也感谢中国积极支持联合国与时俱进，通过改革增强协调各国应对全球性挑战的能力。她强调，在坚持多边合作领域，中国的作用至关重要。“在当今世界面临诸多挑战的情况下，联合国需要中国持续坚定的支持。”

（本报北京、布鲁塞尔、华盛顿、雅加达、罗马、曼谷、约翰内斯堡、伊斯兰堡、开罗、华沙、纽约10月23日电 记者曲颂、张朋辉、张梦旭、徐伟、韩硕、孙广勇、邹松、程是颉、黄培昭、于洋、李晓宏）

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