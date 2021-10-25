本报记者 姚明峰

随着阿根廷最大的网络购物节“网络星期一”（11月1日至3日）的临近，阿根廷各大商家纷纷加大在电商平台的营销力度。

阿根廷电商协会报告显示，今年前6个月，阿根廷国内电子商务营业额超过6300亿比索（1美元约合98.5比索），比2020年同期增长101%。阿根廷商业协会主席马里奥·格林曼表示，疫情防控期间，消费者网购活动增加，销售公司和购物平台不断加快新技术开发和运用，提高了产品和服务的质量，阿根廷电商业务实现快速发展。

超过70%的互联网普及率以及90%以上的手机普及率，为阿根廷电商业务发展提供了良好基础。调查显示，63%的受访企业拥有自己的线上销售网站，33%通过电商平台进行销售。阿根廷最大的电商平台“自由市场”已将业务拓展到拉美18个国家和地区，拥有超过2亿注册用户。

为适应电商业务的快速发展，阿根廷零售行业加快了转型步伐。某零售业务公司商业总监杰琳娜·苏亚雷斯认为，在电商发展大潮中，实体店将更多承担线下体验点、取货中心等新角色。在一些实体门店，店员会根据网络订单将物品打包，等待顾客或者物流公司前来取货。苏亚雷斯认为：“当前，能够兼顾线上线下全渠道业务的零售商将更具优势，阿根廷的许多商店已经采取了这种新的业务模式。”

电子商务也推动了阿根廷物流和网络支付等业务发展。阿根廷政府依托邮政服务自建物流系统，多家国际物流公司加大了在阿根廷投资。阿根廷央行出台了网络支付业务系列管理办法。去年10月，阿根廷政府还推出“邮政购物”平台，旨在帮助更多中小企业把握电商机遇。

阿根廷政府还联合多个部门与企业举行研讨会，分享转型成功经验，完善政策措施，将更多企业纳入到数字化进程中。阿根廷商业协会制定了一项名为“数字密度指数”的指标，用以研究、评估和监控公司业务流程的数字化状况。

拉丁美洲电子商务协会主席马尔科斯·普埃雷东表示：“阿根廷的电子商务正在加速发展，未来需要更多层面的支持，加快培养更多数字化人才，保证行业可持续发展。”

（本报布宜诺斯艾利斯电）

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)