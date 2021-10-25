本报记者 张梦旭

据美联社近日报道，美国新冠疫苗浪费问题持续加剧。美国疾病控制和预防中心发布的数据显示，今年3月至9月，美国浪费了至少1510万剂新冠疫苗，远远多于先前统计数量。这一数据由美国疾控中心根据多州政府、药店和其他疫苗接种机构上报数据汇总得出，不包含阿肯色州、康涅狄格州等至少7个州以及国防部、监狱管理局等多个联邦机构的疫苗使用数据。

据美国全国广播公司报道，自新冠疫苗上市以来，仅田纳西州东北部地区已经扔掉了3.5万剂疫苗，原因大多是由于疫苗装在多剂量瓶中，一旦打开必须在几小时内使用完毕。美联社发现，路易斯安那州有近22.4万剂疫苗被扔掉。该州卫生部门发言人利滕称，医院、诊所、药房等接种机构提前将装疫苗的瓶子打开，但前来接种疫苗的民众数量不及预期，导致出现大量浪费。

美国全国广播公司网站的文章指出，美国浪费的疫苗数量远超许多发展中国家的疫苗接种数量。有专家表示，美国的这种浪费行为等同于剥夺了其他国家和地区民众接种疫苗的机会。英国华威大学研究传染病防治公平问题的副教授塞卡拉拉说，不少非洲国家只有不到5%的人口接种了新冠疫苗，而美国却浪费了这么多，这是“一个悲剧”。

美联社的报道说，当前全球仍有众多民众迫切等待接种新冠疫苗，美国的疫苗浪费行为尤其值得关注。《纽约时报》的文章认为，美国国内疫苗供过于求，但对其他国家的援助承诺迟迟不能兑现，一些捐赠出去的疫苗已临近有效期，给受援国或地区的使用增加了困难。

英国约克大学研究卫生政策的教授多兰表示，一个发达国家有资源获得疫苗却轻易浪费掉，而其他有需要的国家却无法得到疫苗，凸显了疫苗分配的不公平。

（本报华盛顿电）

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 17 版）

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