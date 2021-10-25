本报记者 李 强

为期6天的第七十三届法兰克福书展10月24日在德国闭幕。这是该展会去年因新冠肺炎疫情线上举办后首次恢复线下举办。展会采用实体参展为主、线上产品为辅的方式，聚焦疫情以来全球出版业面临的挑战和转型举措。与会者对展会的积极反应超出预期，展商看好出版行业复苏发展。

中国51家出版机构联合参展

在会展中心6号展厅，“中国出版”联合展台前参观者络绎不绝。

本届展会上，51家中国出版单位以线下线上相结合的方式联合参展，共展出1007种、1495册精品出版物，包括主题类、文学类、社科类、传统文化类、少儿类、语言学习类等共六大类别的外文版及版权型重点图书。向国际社会介绍中国领导人治国理念和执政为民思想的主题图书、庆祝中国共产党成立100周年系列图书受到参观者特别关注。

中国图书进出口（集团）有限公司德国代表处首席代表任蕾介绍，大家克服因疫情带来的参展图书物流成本和运输时间增加等困难，将国内一些优秀出版物带到了展会现场。

此外，中国出版单位还举办了“中国书讯”专题线上推介活动、中外版权贸易线上洽谈会、线上新书推介会和版权推介会等59场内容丰富、形式多样的活动，促进了中外图书出版业者进一步交流洽谈。

“我在德国经营一家棋类博物馆，想找一些有中国象棋元素的书籍和图册。”一位德国读者来到中国展台咨询。在工作人员帮助下，他最终找到了心仪的书籍，满意而去。

来自加纳的书商图图详细咨询了中国童书情况。她在加纳首都阿克拉经营一家出版社。图图注意到，随着中国在当地影响越来越大，当地人和旅居华人对中国书籍的需求与日俱增。她希望能引进一些中国童书版权，翻译成英文在当地销售。

每天限额2.5万张参观券销售一空

受疫情影响，本届展会只有全球约80个国家和地区的2000家出版社和企业参展，相比2019年的7400多家展商，规模大幅缩减。

德国联邦政府负责文化事务的国务部长莫妮卡·格鲁特斯出席了书展开幕式。她表示，疫情发生以来，阅读对滋养人类心灵的作用更加凸显。法兰克福书展主席于尔根·博斯表示，面对面交流互动的渴望，将国际图书和出版业者重新带回法兰克福。

尽管规模缩减不少，本届展会现场仍很有人气，特别是自22日起面向公众开放后，每天限额2.5万张参观券销售一空。

在德国最大出版商之一的吕贝出版集团展位前，一大早就排满等待入场的观众。展方工作人员迪亚娜告诉记者，他们此次带来的非虚构类作品、儿童读物、漫画、烹饪食谱等书籍都很受欢迎。

数据显示，截至今年10月，作为欧盟最大图书市场的德国，图书销售量与2019年同期相比提高0.7%，这意味着德国图书市场已恢复至疫情暴发前水平。知名市场调研公司NPD的报告表明，2020年美国印刷书籍销售额增长8%以上，创下10年来最好业绩。图书销售监测机构尼尔森图书调查的统计数据显示，2020年英国图书总销量为2.02亿册，为2009年以来的最高水平。

“新冠肺炎疫情给图书出版业带来巨大压力，我们在努力应对并有所起色。”德国书业协会主席卡琳·施密特—弗里德里希斯认为，疫情下保持社交距离并不意味着远离书籍，相反，人们应利用更多居家时间进行更多阅读。“在充满挑战的时代，书籍可以为紧迫的问题提供解答，可以拓宽人们的视野，还可以给予人们思考、勇气和希望”。

博斯认为，图书行业的表现超出预期，是因为在疫情防控期间，人们生活节奏放慢，可以安静下来阅读更多书籍。

童书、数字化成行业增长点

童书展区是本届展会观众最多的区域，各类插图童话、漫画、绘本颇受欢迎，很多观众都是一家三口或祖孙三代前来，为孩子选购书籍。据介绍，童书展区的所有展位在开展前数周就已被订空。

带有交互功能的童书成为展会亮点之一。在一款系列立体书前，聚集了不少好奇的儿童。打开书，电影中的画面从书中升起，变成栩栩如生的立体场景。孩子在翻动、旋转、推拉书籍的过程中，提升了阅读的趣味和交互性。此外，基于声音、视觉甚至嗅觉的新型交互童书，也在展会上亮相。

“我认为儿童图书出版商需要在出版物中加入新技术，提供与图书相关的多媒体功能。这样，IP角色可以和孩子一起成长，将变得更加重要。”印度尼西亚国家图书委员会主席劳拉·普林斯露在展会论坛上表示。

图书行业的数字化，是本届展会的另一个重要议题。数据显示，疫情期间德国在线图书销售收入增长20%，达到22亿欧元，音频和电子书也实现了两位数增长。

不过，德国安联集团数字销售主管克劳斯·德里弗认为，相比保险、金融领域，出版业的数字化还远未完成，行业应当充分利用数字媒体和工具，适应快速变化的消费模式，为消费者提供多种选择。

主办方法兰克福书展公司宣布正着手制定长期数字战略。法兰克福书展的数字版权平台目前拥有1500多家公司和1万多个人买家和卖家资料，所有在平台注册的用户都可以使用在线配对功能。

（本报法兰克福10月24日电）

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 17 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)