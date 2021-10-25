张 军

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以压倒多数通过2758号决议，恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。这是新中国外交的胜利，是世界公道正义的胜利，也是联合国历史的重要里程碑。从此，中国与联合国的合作开启了新篇章。

50年来，中国全面参与联合国事务，为维护世界和平担当尽责，为促进共同发展不遗余力，为应对全球挑战作出重要贡献。习近平主席出席第七十六届联合国大会一般性辩论并发表重要讲话，提出全球发展倡议，为各国聚焦发展、团结发展、共同发展提供了行动指南，注入了思想动力。站在新的起点上，中国将更加积极有为地参与联合国事务，推动与联合国的合作更上一层楼，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

我们将坚定维护和践行真正的多边主义。百年变局和世纪疫情交织叠加，世界进入新的动荡变革期，193个会员国都应支持联合国在国际事务中发挥核心作用，按照联合国宪章宗旨和原则，说公道话、办公道事，反对单边主义、霸凌行径和形形色色的“伪多边主义”。作为安理会常任理事国，中国将继续履职尽责，推动政治解决热点问题，维护世界和平与安全。8000人的中国维和待命部队和300人的中国常备维和警队整装待发，时刻准备为维护世界和平出征。

我们将全力推进全球共同发展。发展是解决一切问题的总钥匙。在后疫情时代，发展的重要性更加凸显，在联合国议程中应占有更重要位置。致力于共同发展的共建“一带一路”倡议，将结出更多合作果实，释放出更强劲的发展能量。中国愿同各国一道，全力落实习近平主席提出的全球发展倡议，加快落实联合国2030年可持续发展议程，实现更加强劲、绿色、健康的全球发展。

我们将继续为应对全球性挑战作出贡献。新冠肺炎疫情发生以来，中国尽责担当，迄今已向100多个国家和国际组织提供超过15亿剂新冠疫苗，今年全年将努力向全球提供20亿剂疫苗。面对气候变化挑战，中国一直是行动派，将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。我们更要推动国际社会特别是发达国家把承诺转化为行动，落实好《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》，推动共建地球生命共同体。

我们将一如既往用实际行动支持联合国建设。中国是联合国第二大会费国和维和摊款国。中国—联合国和平与发展基金已支持110多个项目，惠及亚洲、非洲、拉美和大洋洲100多个国家和地区，以实际行动和扎实成果捍卫联合国的地位和作用。

我们将继续发挥负责任大国的引领作用。大国要有大国的样子，大国要有大国的担当。作为联合国创始会员国、安理会常任理事国，中国将坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，同世界各国一起建设持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界。

我们将坚定维护国家主权、安全和发展利益。一个中国原则是国际社会普遍共识和公认的国际关系基本准则。反华分裂势力的鼓噪完全是自欺欺人的把戏。妄图借联合国平台搞“台独”分裂活动，永远是此路不通，注定失败！

50年栉风沐雨，50年砥砺前行。新征程上，中国愿同各国一道努力，把联合国建设成各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台，携手建设更加美好的未来。

（作者为中国常驻联合国代表、特命全权大使）

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 03 版）

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