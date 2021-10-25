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“中国发展成就的重要体现”（百名外国政党政要看中共）

——访塞浦路斯劳动人民进步党前总书记安德罗斯·基普里亚努

本报记者  王海林
2021年10月25日04:48 | 来源：人民网－人民日报
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　　“10年来，我多次访问中国，亲身感受到中国的发展变化。中国民众生活水平不断提高，中国在各个领域的进步和创新等，都是中国发展成就的重要体现。”塞浦路斯劳动人民进步党前总书记安德罗斯·基普里亚努日前在接受本报记者采访时表示，这些成就的取得源于中国共产党始终坚持以人民为中心的执政理念。

　　基普里亚努表示，塞中都是拥有悠久历史和古老文明的国家。自1971年两国建交以来，双方都致力于维护多边主义和以联合国为核心的国际体系。他表示，塞浦路斯坚定奉行一个中国政策，坚定支持欧盟积极发展对华合作，愿继续为此发挥建设性作用。

　　基普里亚努认为，政党交往可以相应地加强国家间各领域的联系。“塞浦路斯劳动人民进步党与中国共产党的友好交往有助于促进塞中相互了解、合作与交流。这是一种建立在相互尊重基础上的关系，塞浦路斯从中受益良多。”他表示，塞浦路斯劳动人民进步党愿为推动塞中友好继续贡献力量，不断扩大共同利益。塞浦路斯等南欧国家期待在抗击疫情、推动经济社会发展、改善民生等方面学习和借鉴中国共产党治国理政的宝贵经验。

　　基普里亚努指出，中国创造的经济快速发展奇迹和社会长期稳定奇迹举世瞩目，为其他国家提供了全新的选择。“中国成功地将经济、技术进步与社会发展结合起来，走出了一条独特道路。”他认为，对中国这样一个大国来说，这是一项艰巨的事业。中国特色社会主义制度的优越性得到充分彰显。

　　基普里亚努高度赞扬中国为推动国际抗疫合作作出的努力。他指出，中国不仅在国内有效控制住疫情，而且力所能及地为国际组织和其他国家提供援助，“塞浦路斯人民不会忘记中方为塞抗击疫情提供的帮助，中国为抗疫合作树立了典范。”

　　基普里亚努表示，中国共产党领导中国人民创造了引以为豪的辉煌成就，也为促进世界和平发展、合作共赢，推动构建人类命运共同体作出了巨大贡献。


　　《 人民日报 》（ 2021年10月25日 03 版）
(责编：岳弘彬、牛镛)

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