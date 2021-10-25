国纪平

1971年10月25日，第二十六届联合国大会以76票赞成、35票反对、17票弃权的压倒多数通过第2758号决议，决定恢复中华人民共和国在联合国的一切权利。这是新中国外交的重大胜利，也是世界正义力量的胜利。

50年来，多边主义快速发展，世界格局深刻改变。以中国为代表的新兴市场国家和发展中国家群体性崛起，极大增加了维护和平与发展的力量。中国坚定维护以联合国为核心的国际体系，坚定维护以国际法为基础的国际秩序，坚定维护联合国在国际事务中的核心作用，并以自身发展书写了人类进步的传奇，为推进世界和平与发展事业作出越来越大的贡献。

50年来，各国利益日益休戚相关，命运更为紧密相连。百年变局与世纪疫情交织叠加，人类面临多种风险挑战。全球性挑战需要强有力的全球性应对。中国倡导构建人类命运共同体，始终主张以联合国为平台，凝聚国际共识，共同应对挑战，是符合时代潮流的正确选择。

“我们将继续积极推动中国同联合国合作迈向新台阶，为联合国崇高事业不断作出新的更大贡献。”在第七十六届联合国大会一般性辩论上发表讲话时，习近平主席开宗明义向世界作出重要宣示。

沧海横流，更当阔步人间正道。站在新的历史起点上，中国将继续全力参与联合国事务，全力捍卫联合国的地位，全力维护联合国宪章宗旨和原则，高举真正的多边主义旗帜，同世界上一切进步力量携手，向着构建人类命运共同体不断迈进。这是一个百年大党的庄严承诺，这是一个负责任大国的历史自觉和时代担当。

（一）

对和平与发展矢志不渝的追求，是人类文明发展进步的重要动力源泉。

1945年，世界反法西斯战争取得胜利，刚刚走出浩劫的人类苦苦求索和平进步之道，“欲免后世再遭今代人类两度身历惨不堪言之战祸”。1945年，《联合国宪章》正式签署，联合国成立，这是人类和平发展事业的里程碑。

中国共产党关注人类前途命运，从一开始就高度认同联合国之理想。联合国成立前夕，毛泽东同志在中共七大上强调：“中国共产党欢迎旧金山联合国代表大会，中国共产党已经派遣自己的代表加入中国代表团出席旧金山会议，借以表达中国人民的意志。”中共代表董必武克服万难，辗转四大洲赴旧金山参加联合国制宪会议，并用毛笔在《联合国宪章》上庄重签下了自己的名字。

然而，由于冷战环境下美国等西方国家的阻挠，中华人民共和国曾被长期排除在联合国之外。为争取中国的合法权利，中国政府和中国人民开展了“不懈的、不疲倦的斗争”，得到世界上主持正义国家的共同支持。恢复新中国在联合国合法席位的呼声，最终汇聚成无法阻挡的时代浪潮。

从联大第2758号决议通过时联合国会议大厅持续两分钟的掌声，到中国代表团首次出席联大会议时响彻会场的欢呼声，各国代表送给中国代表团的笑容和拥抱，57个国家的代表历时近6个小时轮番登台致欢迎辞，无不印证了新中国重返联合国是人心所向、大势所趋。正如时任匈牙利代表团副团长、外交部副部长察托尔道伊·卡罗伊用中文致欢迎辞时所指出的，任何力量都阻挡不了伟大中国的前进。

“恢复中华人民共和国的合法权利对于维护联合国宪章和联合国组织根据宪章所必须从事的事业都是必不可少的”，联大第2758号决议清楚地表明新中国恢复联合国合法席位的重大历史意义。时任联合国秘书长吴丹指出：“没有中华人民共和国，联合国绝不会成为真正的联合国。”新中国恢复联合国合法席位，占世界人口近1/4的中国人民在联合国有了真正代表，联合国真正成为最具普遍性、代表性和权威性的政府间国际组织。

新中国恢复联合国合法席位，开启了中国与联合国合作的崭新篇章。中国以勇气和魄力不断融入国际体系，加入了几乎所有普遍性政府间国际组织，参加了600多项国际公约及修正案。作为联合国安理会常任理事国中唯一一个发展中国家，中国始终按照联合国宪章精神，说公道话，办公道事，为捍卫国际公平正义发挥重要作用。

（二）

“任何重大国际问题，如果没有中华人民共和国的参与都是无法解决的。”这是1971年7月，阿尔巴尼亚等17国驻联合国代表表达的观点。50年风雨同行充分显示，这一观点极具预见性。

从1990年第一次向联合国停战监督组织派出5名军事观察员，到如今成为联合国维和行动第二大出资国、安理会常任理事国第一大出兵国，中国迄今已参与近30项联合国维和行动，累计派出维和人员5万余人次，被誉为“联合国维和行动的关键力量”。中国积极探索和实践符合联合国宪章精神、具有中国特色的热点问题解决之道，坚持对话而不对抗、包容而不排他，积极构建相互尊重、公平正义、合作共赢的新型国际关系，扩大利益汇合点，画出最大同心圆。

中国积极融入世界经济体系，切实履行加入世界贸易组织承诺，不断提升对外开放水平，有力推动经济全球化，为世界经济增长注入强劲动力。作为最大的发展中国家，中国率先实现联合国千年发展目标，提前10年实现联合国2030年可持续发展议程确定的减贫目标，减贫人口占同期全球减贫人口70%以上。自2006年起，中国对全球经济增长的贡献率连续15年位居世界第一。

中国将自身发展同世界发展紧密相连。中国积极开展南南合作，向166个国家和国际组织提供近4000亿元人民币发展援助，实施近3000个成套援助项目，派遣60多万名援助人员，为120多个发展中国家落实联合国千年发展目标提供有力支持。《中国联合国合作立场文件》显示，截至目前，中国提出的共建“一带一路”倡议获得141个国家和32个国际组织积极响应，有力促进各方共同发展。“中国是全球发展的领军者，在重大全球议程中发挥着引领作用。”国际组织负责人如是称赞。

中国尽己所能助力世界经济发展。为力挽世界经济狂澜，中国在1997年亚洲金融危机爆发时坚定承诺人民币不贬值，在2008年国际金融危机发生后坚决采取负责任宏观政策；为开辟互利合作新前景，中国倡导建立亚洲基础设施投资银行等金融机构，打造广交会、服贸会、进博会等国际经贸合作平台，让各国搭乘中国发展的“快车”“便车”……美国《财富》杂志评价：“中国向世界提供了一系列重要国际公共产品，这让许多国家看到，在关键时刻谁才是他们的可靠伙伴。”

小智治事，大智治制。中国始终高举真正的多边主义旗帜，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，坚定维护发展中国家的正当权益，坚定不移地为发展中国家仗义执言，坚定推动全球治理体系向着更加公正合理的方向发展。从“三个世界”划分到和平与发展是时代主题的科学判断，从建立国际政治经济新秩序到建设和谐世界，再到推动构建人类命运共同体，中国在每一个历史关头，都为推动世界和平与发展贡献智慧和方案。著名学者郑永年指出：“中国作为负责任大国积极维护和完善国际多边体系，已成为维护战后国际秩序的重要力量。”

（三）

北京，中央礼品文物管理中心，“友好往来 命运与共——党和国家领导人外交活动礼品展”展厅里，一件件独具特色的礼品实物、一份份珍贵翔实的文字材料、一幕幕鲜活生动的视频场景，吸引着观众的目光。在这些凝聚着中国人民同世界各国人民的深厚情谊、见证着新中国外交事业辉煌成就的党和国家领导人外交活动礼品中，就有联合国发来的恢复中华人民共和国合法席位的电报。

“中国共产党是为中国人民谋幸福的政党，也是为人类进步事业而奋斗的政党。”今年7月16日，习近平总书记在这里参观时强调：“我们将高举和平、发展、合作、共赢旗帜，同世界各国人民深化友谊、加强交流，推动建设新型国际关系，推动构建人类命运共同体，推动共建‘一带一路’高质量发展，以中国的新发展为世界提供新机遇。”

大时代需要大格局，大格局呼唤大胸怀。习近平主席站在人类发展进步的时代潮头，深入思考“建设一个什么样的世界、如何建设这个世界”等关乎人类前途命运的重大课题，提出构建人类命运共同体这一重大倡议，指明了不同国家、不同民族、不同文明的共同奋斗方向。英国学者马丁·雅克指出，构建人类命运共同体理念开辟出一条合作共赢、共建共享的文明发展新道路，为全球治理提供了一种新的可能，“这是前无古人的伟大创举，也是改变世界的伟大创造”。

联合国讲台上，时间记录着思想的深刻脉络——

2015年9月，第七十届联合国大会一般性辩论上，习近平主席从伙伴关系、安全格局、发展前景、文明交流、生态体系五个方面首次提出“五位一体”打造人类命运共同体的总布局和总路径，铿锵话语至今令人记忆犹新：“当今世界，各国相互依存、休戚与共。我们要继承和弘扬联合国宪章的宗旨和原则，构建以合作共赢为核心的新型国际关系，打造人类命运共同体。”

2017年1月，联合国日内瓦总部，面对“世界怎么了、我们怎么办”的时代之问，习近平主席提出共建持久和平、普遍安全、共同繁荣、开放包容、清洁美丽的世界，深刻阐明让和平的薪火代代相传、让发展的动力源源不断、让文明的光芒熠熠生辉的中国方案。

大道之行，天下为公。人类命运共同体理念揭示历史规律、顺应时代潮流，是对联合国宪章宗旨和原则的继承和弘扬，是对联合国所代表的多边主义事业的支持，更是对传统国际关系理论的超越和创新。从“构建人类命运共同体”理念写入联合国决议，到出席中国共产党与世界政党高层对话会的120多个国家近300个政党和政治组织的领导人共同倡议推动构建人类命运共同体，到构建中柬、中老命运共同体行动计划的签署……越来越多外国政党政要和友好人士纷纷称赞人类命运共同体理念“描绘了实现全人类宏伟愿景的路径”“为人类发展进步指明了方向”。构建人类命运共同体的思想之光，正在汇聚起共建人类美好未来的磅礴力量。

从全力支持全球抗疫、携手打造人类卫生健康共同体，到共谋全球生态文明建设、推动构建人与自然生命共同体和地球生命共同体，再到提出全球发展倡议、构建全球发展命运共同体……中国维护并践行多边主义、支持联合国事业发展的坚定决心和扎实行动，让世界进一步看到中国不断发展给世界带来的正向变化，进一步感受到人类命运共同体理念的重要价值。联合国秘书长古特雷斯强调：“中国已成为多边主义的重要支柱，而我们践行多边主义的目的，就是要建立人类命运共同体。”

（四）

当前，新冠肺炎疫情仍在全球肆虐，人类社会已被深刻改变。世界进入新的动荡变革期。国际秩序如何演进？国与国尤其是大国之间如何相处？一系列关乎世界和平发展的重大时代课题摆在国际社会面前。

面对日益增多的全球性挑战，国际社会绝大多数成员都主张弘扬联合国宪章宗旨和原则，践行真正的多边主义，以团结合作开创更加美好的未来。但也有个别国家固守冷战思维，动辄声称维护“基于规则的国际秩序”，试图把自己的意志和标准强加于人，用少数国家制定的规则取代普遍接受的国际法则。两种国际秩序观的根本分歧在于，世界命运是否应该由各国共同掌握，国际规则是否应该由各国共同遵守，全球事务是否应该由各国共同治理，发展成果是否应该由各国共同分享。

选择前行之路，避免在错综复杂的当下国际形势中迷失自我，必须端起历史望远镜回顾过去、总结历史规律，展望未来、把握历史前进大势。

《联合国宪章》的制定，奠定了现代国际秩序基石，确立了当代国际关系基本准则。联合国成立76年来，广大发展中国家赢得民族解放和国家独立，10多亿人口摆脱贫困，几十亿人口迈上现代化征程，极大增强了世界和平与发展的力量，深刻改变了世界格局。广大发展中国家对掌握本国前途命运的深切要求、对国际公平正义的不懈追求，决定了世界多极化、国际关系民主化的历史潮流。

当下，新冠肺炎疫情以一种特殊形式告诫世人，人类是休戚与共的命运共同体。面对共同挑战，任何人任何国家都无法独善其身，人类只有和衷共济、和合共生这一条出路。否则，世界只会滑向弱肉强食的丛林法则，走上分裂甚至对抗的老路，给人类带来灾难性后果。

站立历史关口，更加考验智慧和担当。习近平主席强调：“世界只有一个体系，就是以联合国为核心的国际体系。只有一个秩序，就是以国际法为基础的国际秩序。只有一套规则，就是以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。”中国对国际秩序发展方向性问题的清晰回答，给调整中的国际关系体系增添了稳定性力量。

直面现实挑战，尤其需要勇气和定力。中国强调要践行真正的多边主义，反对打着所谓“规则”旗号破坏国际秩序、制造对抗和分裂的行径，要恪守互利共赢的合作观，拆除割裂贸易、投资、技术的高墙壁垒，营造包容普惠的发展前景。中国维护公平正义、促进共同发展的鲜明主张，符合时代潮流，反映国际共识。联合国经济和社会理事会主席穆尼尔·阿克拉姆感慨，“中国所倡导的是真正的多边主义”，“这是一条对世界上大多数国家充满吸引力的道路”。

中国日益走近世界舞台中央，在国际事务中的影响力不断增强。中国的发展不是为了超越谁、取代谁，而是为了让中国人民过上更好的日子，为了推动构建人类命运共同体。中国在国际事务中发挥更大作用，不是要另立炉灶、建立所谓“平行世界”，而是为了补充和完善现行多边机制，提升全球治理体系应对时代挑战、解决时代课题的能力。

中国始终认为，多边主义的要义是国际上的事由大家共同商量着办，世界前途命运由各国共同掌握。隆重纪念新中国恢复联合国合法席位50周年，就是对维护并践行真正的多边主义、推动构建人类命运共同体的又一次重要宣示。

（五）

2020年9月和2021年9月，习近平主席以视频方式出席联合国大会一般性辩论。面对百年变局和世纪疫情交织带来的复杂严峻局面，习近平主席的重要讲话高举构建人类命运共同体旗帜，为国际团结抗疫注入信心，为全球共同发展指明方向，为因应世界变局擘画宏伟蓝图。

“在我们自第二次世界大战以来遭遇的最大共同考验中，全人类面临一个严峻而紧迫的抉择：是走向崩溃，还是取得突破。”今年联合国大会期间，联合国秘书长古特雷斯发布《我们的共同议程》报告，向世界发出警示。

面对时代之问，唯有行动才能创造未来。唯有有效回应时代之需，联合国事业发展才能行稳致远。当前形势下，国际社会普遍期待联合国展现多边主义优势，在应对疫情挑战、恢复经济增长、完善全球治理等方面发挥积极作用。

中国倡导构建人类卫生健康共同体，以团结合作战胜疫情。抗击疫情是国际社会当前面临的最紧迫任务，坚持人民至上、生命至上，呵护每个人的生命、价值、尊严，国际社会才能赢得这场事关人类前途命运的重大斗争。助力全球抗疫，中国实施新中国成立以来规模最大的全球人道主义行动，向150多个国家和国际组织提供物资援助。面对“免疫鸿沟”，中国践行将疫苗作为全球公共产品的郑重承诺，截至2021年10月中旬已向100多个国家和国际组织提供超过15亿剂新冠疫苗，将努力全年对外提供20亿剂疫苗。

中国推动实现更加强劲、绿色、健康的全球发展，促进世界经济复苏。作为世界上最大的发展中国家，中国始终把自身发展置于人类发展的坐标系中，始终把中国人民利益同各国人民共同利益结合起来。中国提出全球发展倡议，坚持发展优先，坚持以人民为中心等核心理念，从解决发展中国家面临的最紧迫的问题入手，提出推进减贫、粮食安全、抗疫和疫苗、发展筹资、气候变化和绿色发展、工业化、数字经济、互联互通等八个重点领域合作，是中国提供的又一重大全球公共产品和合作平台。倡议将有力推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段，构建全球发展命运共同体，加快落实联合国2030年可持续发展议程。

中国维护并践行真正的多边主义，推动完善全球治理。中国倡导联合国高举真正的多边主义旗帜，成为各国共同维护普遍安全、共同分享发展成果、共同掌握世界命运的核心平台；倡导联合国致力于稳定国际秩序，提升广大发展中国家在国际事务中的代表性和发言权，在推动国际关系民主化和法治化方面走在前列；倡导联合国平衡推进安全、发展、人权三大领域工作，制定共同议程，聚焦突出问题，重在采取行动，把各方对多边主义的承诺落到实处。

联合国前秘书长科菲·安南曾说过：“为了共同而不悖的目标，各国需要团结起来塑造我们的共同命运。”在国际形势演变的关键时刻，中国选择以信心、勇气、担当回答时代课题，充分展现坚持真正的多边主义的庄严承诺、推动全球治理体系朝着更加公正合理方向发展的大国担当。

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我们生活的世界充满希望，也充满挑战。我们不能因现实复杂而放弃梦想，不能因理想遥远而放弃追求。

中国与联合国合作站上新起点。不论过去、现在、未来，中国都是联合国事业的坚定支持者，将继续与联合国携手前行，以团结精神和合作行动战胜前进道路上的一切困难和挑战。无论国际风云如何变幻，中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者、公共产品的提供者，都将继续同一切爱好和平的国家和人民一道，大力弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，坚定践行真正的多边主义，携手推动构建人类命运共同体，共同建设更加美好的世界，推动历史车轮向着光明的目标浩荡前行。

《 人民日报 》（ 2021年10月25日 03 版）

(责编：岳弘彬、牛镛)