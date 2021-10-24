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【中国有约】天津建立绿色生态屏障 城市“绿楔”助力“碳中和”

2021年10月24日14:35 | 来源：人民网-国际频道
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绿屏八里湾核心生态区。人民网记者 周雨摄
绿屏八里湾核心生态区。人民网记者 周雨摄

人民网天津10月24日电 （记者周雨）天津是典型的平原特大城市，因没有山川地貌阻隔，中心城区和滨海新区一直相向发展。建立绿色生态屏障宛如在双城之间嵌入“绿楔”，避免了“摊大饼”式的无序开发，有效抑制了城市边界的盲目扩张。

津南区的330平方公里土地被划入绿色生态屏障，占全市绿色生态屏障的45%。绿色生态屏障八里湾核心生态区位于京津冀协同发展的黄金走廊，郁郁葱葱，水草丰美。

生态区工作人员对参加“中国有约”主题采访的中外记者说：“我们的目标是‘宜林则林、宜田则田’，让开发尽量少一些人工雕琢，形成一种原生态的感觉。树也不一定来自本地苗圃，我们向全国招标聘请施工单位。”此外，天鹅、白鹭、灰喜鹊等40余种野生鸟类在八里湾安家，狐狸、蛇、刺猬等10余种陆地野生动物也经常出没。

绿色生态屏障建设有效阻断了双城“超大热岛”和“超大干岛”的形成。2020年，津南区环境控制质量优良天数244天，同比增加了30天；天津城区东南部温度下降0.2℃—0.4℃，湿度增加2%—3%。2020年绿色生态屏障碳汇能力达到约15万吨/年，与2018年相比增长了15.4%，为“双碳”目标的实现提供了有力支撑。

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(责编：高歌、吴成良)

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