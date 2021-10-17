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美“露西”号开启12年太空旅程 首探木星特洛伊小行星群

2021年10月17日09:36 | 来源：新华网
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10月16日，美国航天局“露西”号太空探测器搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。新华社发（美国航天局供图）

　　新华社华盛顿10月16日电（记者谭晶晶）美国航天局“露西”号太空探测器16日从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空，开启为期12年的太空旅程，将首次探索在木星轨道内运行的特洛伊小行星群。

10月16日，美国航天局“露西”号太空探测器搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。新华社发（美国航天局供图）

　　据美国航天局官网发布的消息，美国东部时间16日5时34分（北京时间17时34分），“露西”号搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭升空。

（国际）（2）美“露西”号开启12年太空旅程 首探木星特洛伊小行星群

10月16日，美国航天局“露西”号太空探测器搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。新华社发（美国航天局供图）

　　据美国航天局介绍，“露西”号将执行首次造访木星特洛伊小行星群的探测任务。该小行星群是与木星共用轨道、一起绕太阳运行的一大群古老小行星。“露西”一名取自1974年在埃塞俄比亚发现的古猿化石的名字，古猿“露西”生活在距今300多万年前，其化石有助了解人类进化史。同样，科学家希望“露西”号探测器能帮助人类了解太阳系形成早期的状况。

10月16日，美国航天局“露西”号太空探测器搭乘美国联合发射联盟公司“宇宙神5”型火箭从美国佛罗里达州卡纳维拉尔角空军基地发射升空。新华社发（美国航天局供图）

　　美国航天局表示，木星特洛伊小行星群是由岩石颗粒和冰组成的集群，它们在太阳系形成时没有结合成行星，是那个时期留下的保存最完好的证据之一，因此是了解太阳系演化史的关键。

(责编：刘洁妍、杨牧)

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