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苏丹“自由与变革联盟”表示支持过渡政府总理

2021年10月24日10:22 | 来源：新华网
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　　新华社喀土穆10月23日电（记者马意翀）苏丹“自由与变革联盟”23日表示，该组织支持由哈姆杜克领导的过渡政府，拒绝有关解散过渡政府的要求。

　　苏丹“自由与变革联盟”领导委员会成员亚西尔·阿尔曼当天在首都喀土穆举行的新闻发布会上说，该组织对过渡政府及总理哈姆杜克充满信心，过渡政府不会被勒令解散。他同时强调“宪法宣言”的约束力。

　　阿尔曼表示，必须对苏丹军事机构特别是武装部队进行改革，形成一支具有民族意识的武装力量。

　　“自由与变革联盟”领导委员会成员穆罕默德·纳吉·阿萨姆表示，应将苏丹主权委员会主席的职位移交给平民，对武装力量进行重组，并将被通缉的前政权人员移交给国际刑事法院。

　　近期，苏丹军方领导人要求改组政府，文职官员则指责军方计划夺取政权。双方的支持者近日分别在喀土穆举行示威集会。

　　2019年4月，苏丹军方宣布推翻巴希尔政权，成立过渡军事委员会执掌国家事务。同年8月，过渡军事委员会与主要反对派“自由与变革联盟”正式签署“宪法宣言”等协议。根据协议，在过渡期前期苏丹主权委员会主席由军方高级官员担任，后期由文职官员担任，随后苏丹将举行选举。

　　2019年8月21日，由军方代表和平民代表组成的苏丹主权委员会成立，军方代表布尔汉出任主席。同一天，哈姆杜克宣誓就任过渡政府总理。

(责编：高歌、崔越)

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