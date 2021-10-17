本报记者 张远南 尚凯元 朱玥颖

2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）10月15日在云南昆明闭幕。来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织的5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会，共商全球生物多样性治理新战略，会议取得丰硕成果。多国领导人、国际组织负责人、专家学者等表示，昆明大会为全球生物多样性治理擘画蓝图，为全球可持续发展贡献中国智慧、中国方案，凝聚全球生物多样性治理合力，推动全球生物多样性治理迈向新征程。

“为制定新的全球生物多样性框架注入更强动力”

“生态文明是人类文明发展的历史趋势。让我们携起手来，秉持生态文明理念，站在为子孙后代负责的高度，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界！”习近平主席10月12日出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话，为全球生物多样性治理指明方向，为推进全球生态文明建设增添信心。

5天时间里，大会进行了一般议程，举办了高级别会议（包括领导人峰会、部长级会议）、生态文明论坛。其中，高级别会议正式通过“昆明宣言”。宣言承诺，确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

“中国成功举办大会，有力推动了全球生物多样性治理进程。”在联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛看来，“昆明宣言”指明了正确的前进方向，各方在会议期间开展了有效对话，“这让我们能围绕一个更具雄心的‘2020年后全球生物多样性框架’开展谈判，为人类构建一个共同的未来”。

“‘昆明宣言’为制定新的全球生物多样性框架注入更强动力。”联合国新闻网站发文称。

世界自然基金会发表声明说，未来10年，实现扭转生物多样性丧失趋势的高级别政治承诺，是解决眼下自然危机的关键第一步。基金会对“昆明宣言”中的相关措施表示欢迎，“如果我们要在这10年中成功构建一个人与自然和谐共生的世界，一定要采取必要的行动”。

全球环境基金首席执行官兼主席卡洛斯·曼努埃尔·罗德里格斯表示，包括“昆明宣言”在内，本次大会将有力助推全球共同应对气候变化和生物多样性危机的进程。乌拉圭驻华大使费尔南多·卢格里斯认为，“昆明宣言”促使谈判各方继续努力，以制定、通过和实施一个雄心勃勃且务实可行的框架。

“中国生态文明建设的理念和实践创新鼓舞人心”

会议期间，位于昆明西南的滇池又一次迎来了老朋友——红嘴鸥。湖面碧波荡漾，水鸟成群，呈现一幅人与自然和谐相处的动人画面。近年来，随着滇池生态改善，包括红嘴鸥在内，昆明的候鸟从种类到数量都在明显增加。

作为最早签署和批准《生物多样性公约》的缔约方之一，中国在推进生物多样性保护方面的积极实践和重要成果，得到各方高度评价。

联合国《生物多样性公约》秘书处前执行秘书布劳略·迪亚斯多次访问中国，他说：“我曾专程访问南京环境科学研究所，了解中国生态保护政策的制定和进展。”在他看来，中国制定的多项促进人与自然和谐共处的政策，包括划定生态保护红线、建立多个保护区、保护大熊猫等濒危物种以及保护滨海候鸟栖息地等，可以为其他国家提供借鉴。

在世界自然保护联盟前总裁兼理事会主席章新胜看来，云南西双版纳亚洲象群的北移经历是中国在生物多样性保护领域的一个暖心故事。“亚洲象北移途中，居民主动避让，象群自由漫步。这一幕幕感人情景温暖了全球，成为中国促进人与自然和谐共生的生动范例，世界媒体的关注和点赞印证了中国在该领域的贡献。”

联合国《生物多样性公约》秘书处副执行秘书戴维·库伯说：“中国生态文明建设的理念和实践创新鼓舞人心，其经验可以推广到其他国家，帮助落实‘2020年后全球生物多样性框架’所设定的目标。”

中国将率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金，支持发展中国家生物多样性保护事业；加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，正式设立第一批国家公园；将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系等。昆明大会上，中方提出持续推进生态文明建设一系列新举措，彰显推动全球可持续发展的坚定信心和决心。

“中国政府十分重视长期规划的制定并逐步落实，这对于从根本上解决生物多样性丧失至关重要。”“2020年后全球生物多样性框架”下不限成员名额工作组共同主席巴希尔·范·阿弗尔表示。

世界自然基金会俄罗斯负责人德米特里·戈尔什科夫认为，中国支持发展中国家生物多样性保护事业，为全世界树立了榜样。

“加强国际合作才能使这一全球行动取得成功”

在生态文明论坛上，各方重点围绕7个主题开展对话研讨，达成10多项成果，发出了“保护生物多样性、共建全球生态文明”的共同倡议。大会还发布碳中和目标下应对气候变化与保护生物多样性等相关宣言，凝聚各方共谋全球生态文明建设、共建地球生命共同体的智慧与力量。与会代表纷纷表示，要实现2020年后全球生物多样性目标，采取实际行动最为重要。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫强调，只有团结一心，才能共同保护我们赖以生存的地球，保护生物多样性，才能在与自然和谐共处中实现我们所期待的可持续发展。

联合国开发计划署署长施泰纳说：“生态保护是一项紧迫而艰巨的任务，加强国际合作才能使这一全球行动取得成功。”

“此次会议上各方承诺令人鼓舞。”国际野生生物保护学会北京代表处首席代表王爱民表示，下一步需要制定切实可行的行动计划，并整合全球范围内生态多样性保护力量，实现系统性变革。

按照计划，大会第二阶段将于2022年上半年举办，审议并决定“2020年后全球生物多样性框架”。联合国环境规划署国际生态系统管理伙伴计划主任张林秀表示，环境规划署将进一步与中国政府、智库、企业等建立和巩固多项战略合作伙伴关系，“期待明年再次相聚中国，共同构建人与自然和谐相处的美好未来”。

《 人民日报 》（ 2021年10月17日 03 版）

(责编：赵欣悦、白宇)