1971年，中华人民共和国恢复联合国合法席位。50年来，中国同联合国合作领域不断拓展，合作内容不断深化。

消除贫困

50年来，中国大力促进全球发展。中国提前10年完成联合国2030年可持续发展议程减贫目标，创造了人类减贫史上的奇迹，为在全球范围内推进减贫事业、实现可持续发展作出巨大贡献。中国积极参与国际减贫合作，不断加大国际减贫合作投入。

↑ 1978年5月，中国为联合国开发计划署和联合国粮食及农业组织举办淡水养鱼培训班，学员在广州学习给雌鱼注射药液。新华社记者陈学思摄

↑ 1979年7月至8月，联合国环境规划署和中国国务院环境保护办公室在中国成都等地举办了为期近一月的沼气建设讲习班。参加讲习班的亚、非和拉丁美洲的18个国家的学员参观四川绵阳市农村的一个沼气池。新华社记者金勖琪摄

↑ 1985年12月，沈阳铁路局派出的铁路工作组援助博茨瓦纳更新位于该国首都哈博罗内附近一段120公里长的铁路线。新华社记者徐长银摄

↑ 2016年10月1日，在埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴拉布车站，中方和埃塞俄比亚列车司机向参观者挥手致意。埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴至吉布提铁路（亚吉铁路）是中国企业在海外首次采用全套中国标准和中国装备建造的第一条现代电气化铁路，全长751．7公里，设计时速120公里，总投资约40亿美元。新华社记者孙瑞博摄

↑ 2018年6月18日，在加纳东部省古阿由兹村，学生从中国援建的水井打水。新华社记者赵姝婷摄

↑ 2019年9月，在莫桑比克马普托省一个村落，中国援建莫桑比克“万村通”项目为当地居民安装卫星电视设备。新华社发

↑ 这是2019年9月1日拍摄的马尔代夫中马友谊大桥（无人机拍摄）。中马友谊大桥是马尔代夫历史上首座跨海大桥，结束了从首都马累与新兴城市、第二大岛胡鲁马累之间只能通过轮渡往来的历史。新华社发（王明亮摄）

↑ 2021年8月12日，福建农林大学国家菌草工程技术研究中心首席科学家林占熺（右一）让卢旺达留学生欧贝德·尼伊姆巴巴兹试尝幼嫩菌草的味道。多年来，林占熺教授带领团队将菌草技术带到非洲多个国家，积极开展国际扶贫合作。新华社记者林善传摄

↑ 2021年10月15日，“澜沧号”动车组通过中老友谊隧道内的两国边界。中老铁路是中国“一带一路”倡议与老挝“变陆锁国为陆联国”战略对接的重要项目。新华社发（曹安宁摄）

粮食安全

粮食安全事关人类生存之本，也是落实2030年可持续发展议程的重要内容。中国积极参与国际农业合作，在南南合作框架内为广大发展中国家提供力所能及的支持，推动国际粮农治理，促进全球粮食安全。

↑ 1997年10月，联合国开发计划署援华技术顾问考察援建的中国陕西省渭南市合阳县甘井旱地农业开发项目示范区。新华社记者范德元摄

↑ 20世纪90年代初，中国派往安提瓜和巴布达的农业技术人员帮助当地农民利用先进技术试种木瓜成功，木瓜产量大幅提升。 新华社记者 王葵 摄

↑ 2015年11月5日，在莫桑比克马普托省博阿内地区，中莫农业技术示范中心主任田泽勤传授当地农民种植技术。新华社记者李晓鹏摄

↑ 2019年4月7日，在莫桑比克万宝莫桑农业园，农户在水稻收割现场载歌载舞庆祝丰收。万宝莫桑农业园是中国在非洲最大规模水稻种植项目，极大地缓解了莫桑比克粮食短缺问题。新华社记者张宇摄

↑ 2019年10月17日，在贝宁经济首都科托努郊区的托优优美小学，学生们在午餐时享用中国援助的米饭。从2018年开始参与中国、贝宁和世界粮食计划署联合实施的贝宁中小学生“全国学校食堂计划”后，该校的学生们每天都能吃上一顿中国援助的大米饭。 新华社发（塞拉芬摄）

发展合作

50年来，中国大力推进社会领域发展与合作。中国积极参与联合国在教育、科学、文化、体育、卫生、妇女、青年等领域工作，开展层次丰富、形式多样的合作，促进文明交流互鉴，推动人类全面发展进步。

↑ 2019年10月26日，在库克群岛首都阿瓦鲁阿，中国援建的阿皮尼考学校中的孩子手拿来自中国的熊猫挂件。新华社记者郭磊摄

↑ 2003年10月15日18时40分，中国培养的第一位航天员杨利伟从太空向世界各国人民问好，并在舱内并列展示了五星红旗和联合国旗（摄于北京航天指挥控制中心大屏幕）。新华社发

↑ 2021年10月19日，参加第六届中非青年大联欢的青年在北京中国宋庆龄青少年科技文化交流中心参加京剧、中医、雅乐、刺绣、印染等中国传统文化体验活动。新华社记者 金良快 摄

↑ 2008年8月8日，第29届北京奥运会开幕式在国家体育场隆重举行。新华社记者兰红光摄

↑ 这是2015年10月6日在肯尼亚内罗毕拍摄的由中国企业生产、含有青蒿素成分的抗疟药物。新华社记者潘思危摄

↑ 1995年9月4日，各国妇女在北京人民大会堂参加联合国第四次世界妇女大会欢迎仪式。新华社记者张旭摄

↑ 2021年10月21日，在北京中非青年大联欢活动中，非洲青年在八达岭国际会展中心写毛笔字。新华社发

中国将继续做全球发展的贡献者

中国将继续在南南合作框架内

积极为其他发展中国家

落实2030年可持续发展议程

提供力所能及的帮助

(责编：白宇、郝江震)