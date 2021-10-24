阿富汗首都喀布尔西北部一座输电线塔日前发生爆炸，导致首都及周边地区断电。极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支22日宣称制造了这起事件。

阿富汗国家电力公司21日说，喀布尔一座输电线塔发生爆炸，一根220千伏的输电线遭损毁，致使“喀布尔和其他一些省输电中断”。

这家公司说，工程师已前往事发地，将在条件允许时开始修复输电线。

据喀布尔市民描述，断电从21日晚6时开始，灯光一阵闪烁后熄灭， 一些商铺和家庭使用自家发电机应急。

阿富汗国内供电主要依靠从邻国乌兹别克斯坦和塔吉克斯坦进口电力。

“伊斯兰国”阿富汗分支22日发布消息说，其成员在喀布尔一座输电线铁塔处引爆炸弹，毁坏了电力系统。

媒体评述，这是“伊斯兰国”又一起意在破坏阿富汗塔利班临时政府执政的袭击。

塔利班控制喀布尔、成立临时政府以来，“伊斯兰国”阿富汗分支在多地发动袭击。本月8日，昆都士省首府昆都士市一座清真寺遭遇爆炸袭击，超过50人死亡、百余人受伤；15日，坎大哈省首府坎大哈市一座清真寺遭类似袭击，至少47人死亡、90多人受伤。（吴宝澍）【新华社微特稿】

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