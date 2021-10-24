英国曼彻斯特市警方22日说，一名男子因涉嫌参与2017年曼彻斯特体育馆恐怖袭击在入境时被捕。

警方在一份声明中说，嫌疑人24岁，曼彻斯特人，22日回到英国时在曼彻斯特机场落网。他涉嫌参与筹备或协助他人筹备恐怖主义行动，现被拘留审讯。

2017年5月22日晚，时年22岁的萨勒曼·阿贝迪在曼彻斯特一座体育馆的演唱会现场引爆炸弹，造成22人死亡，数十人受伤。警方确认，萨勒曼出生于曼彻斯特，为利比亚裔，在这次自杀式爆炸袭击中死亡。

袭击发生后，萨勒曼的弟弟哈希姆·阿贝迪在利比亚首都的黎波里被逮捕，并被引渡到英国受审。英方调查发现，这对兄弟与极端组织“伊斯兰国”有联系，哈希姆曾协助哥哥采购恐袭中使用的爆炸物。英国中央刑事法庭去年8月判处哈希姆至少55年监禁。

据英媒报道，萨勒曼28岁的哥哥伊斯梅尔·阿贝迪先前被传唤就爆炸案出庭作证后逃出英国，未出席21日的庭审。不过，22日在曼彻斯特机场落网的男子并非伊斯梅尔。

英国近两年发生多起致人死伤的袭击。英国议会下院议员戴维·阿梅斯本月15日在埃塞克斯郡一座教堂与选民会面时遭一名男子持刀行凶，当场死亡。警方称案件是恐怖袭击，嫌疑人当场落网。据英媒报道，嫌疑人是索马里裔英国公民，曾参加英国政府的去极端化项目。

去年6月20日，英国首都伦敦以西大约60公里处的雷丁镇发生持刀袭击，致3人死亡，3人重伤。嫌疑人被警方逮捕。去年2月2日，一名男子在伦敦南部斯特雷特姆区持刀刺伤2人，随后被警方击毙。2019年11月29日，一名男子在伦敦地标建筑伦敦桥附近持刀刺死2人、刺伤3人。（刘曦）（新华社专特稿）

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