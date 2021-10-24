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美国称杀死一名“基地”组织头目

2021年10月24日09:08 | 来源：新华网
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　　美国中央司令部22日说，美军当天使用无人机在叙利亚杀死“基地”组织一名高级别头目。

　　中央司令部一份声明说，美军当天以MQ-9型无人机在叙利亚西北部发起空袭，杀死“基地”组织高级别头目阿卜杜勒·哈米德·马塔尔。美方称“没有信息显示这起空袭造成平民伤亡”。

　　声明称，“基地”组织依然对美国及其盟友构成威胁，这一组织目前在叙利亚境内“重建，并与外部分支协作，策划境外行动”。

　　美国长期谋求推翻叙利亚政府，在叙驻军不曾征求叙政府同意。叙利亚多次谴责美国在叙军事存在侵犯其主权。

　　美军6月下旬在伊拉克与叙利亚边界两侧发动空袭。对此，伊拉克政府强烈谴责美国“悍然侵犯伊拉克主权和国家安全”，叙利亚政府强烈谴责美国“悍然侵犯叙利亚和伊拉克神圣领土”。

　　美军8月29日在阿富汗首都喀布尔发动无人机空袭，声称摧毁极端组织“伊斯兰国”阿富汗分支一辆威胁喀布尔机场安全的汽车。但阿富汗媒体报道，这起空袭实际造成包括儿童在内的10名平民死亡。

　　美国媒体随后援引死者亲属所述报道，美军所击中汽车的司机实为平民，另有9名平民同遭空袭身亡，包括7名儿童。美国中央司令部9月17日宣布，调查确认，美军8月29日空袭错杀7名儿童在内的10名阿富汗平民。（吴宝澍）【新华社微特稿】

(责编：高歌、崔越)

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