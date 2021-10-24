韩国总统选战即将打响。韩国媒体22日报道，总统文在寅所属的执政党共同民主党曝出不和传闻。文在寅热门“接班人”、京畿道知事李在明当选共同民主党总统候选人后，一直未获党内竞争对手、前国务总理李洛渊公开支持，引发外界猜疑。

在10日举行的共同民主党总统候选人初选中，李在明以50.29%的得票率获胜；李洛渊以39.14%的得票率排名第二。李洛渊阵营起初提出异议，最终决定接受选举结果。

截至22日，李洛渊在党内初选后一直没有公开露面，也未提及与李在明的会面安排。按韩国媒体说法，总统候选人赢得党内选举后，与竞争对手会面并获得对方公开支持是“惯例”，也被视为李在明与文在寅会面的前提。

多家韩国媒体报道，李在明近日与李洛渊通话，讨论总统选举相关话题。不过，双方事后对这次通话作出不同解读。

李在明阵营说，李洛渊承诺“全力支持”他竞选总统。李洛渊的助手则表示双方仅就共同民主党改革“交换意见”。

按韩国媒体说法，获得李洛渊的支持对李在明来说至关重要。前者曾是共同民主党党首并在文在寅政府出任过国务总理，据信是文在寅的亲信。而李在明在2017年党内初选中与文在寅有过激烈交锋，被视为党内的“反文派”。

韩国媒体分析，李在明如能获得李洛渊公开支持，表明他有能力弥合党内因初选产生的分歧，与持不同政见的党内成员共处。

韩国政府消息人士说，李在明原计划上周到访青瓦台，但被告知应先解决党内纷争。鉴于文在寅本月晚些时候将分别前往意大利和英国参加两场国际会议，预计李在明需要等到11月才能与总统会面。

除党内不和传闻外，李在明还卷入一起贪腐案。他本月早些时候表示，将接受国会对京畿道政府的国政监查，以澄清有关贪腐案的不实传言。

韩国定于明年3月9日举行总统选举。韩国社会舆论研究所一项最新民调结果显示，李在明在总统候选人中的“领跑”优势已经不复存在，支持率低于主要竞争对手、在野党国民力量党两名潜在候选人。

这项民调显示，如果李在明与前检察总长尹锡悦对决，两人支持率分别为35.4%和37.1%。如果总统在李在明与国会议员洪准杓之间产生，两人支持率分别为34.6%和35.9%。这项民调误差为正负3.1个百分点，双方差距均在误差范围内。（张旌）（新华社专特稿）

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