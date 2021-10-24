新华社联合国10月21日电 中国常驻联合国代表张军21日在第七十六届联合国大会第三委员会（联大三委）同少数群体问题特别报告员互动对话时说，中方反对美国等少数国家无端指责中国发展道路，他们无权替中国人民做主。这些国家掩盖自身人权污点，打民主旗号排除异己，是国际人权合作的最大障碍。

张军说，联大三委同特别报告员举行互动对话，目的是加强合作。而美国等少数国家恶习不改，再次滥用三委平台，对中国发起无端指责，中方对此坚决反对。中国的发展道路是中国人民自己选择的，美国等少数国家没有权力替中国人民做主，更没有资格在中国面前说教。

张军表示，美国等少数国家的陈词滥调毫无事实根据。新疆保持繁荣稳定发展，中国人民生活一天比一天好，这样的人权成就，中国人民感到满意和无比自豪，各国人民也给予肯定和点赞。谎言终归是谎言，美国和少数国家可以欺骗自己，但欺骗不了世界。

张军指出，美国等少数国家竭力掩盖自身人权污点的卑劣行径，世人看得一清二楚。美国对印第安人实施种族灭绝，让自己的人民“无法呼吸”，漠视70多万国民因疫丧生，手上沾满数十万中东中亚穆斯林平民的鲜血。“你们侵犯人权的罪恶清单还可以列很长很长。人权不是你们的‘遮羞布’，指责别国，只能进一步暴露你们的阴暗和虚伪。”

张军说，美国等少数国家打着民主旗号排除异己终将失败。民主不是美国等少数国家的专利，而是各国人民的权利。最好的民主是让人民成为国家真正的主人，而不是玩弄政治，让人民成为牺牲品。世界丰富多彩，实现民主也有多种方式。“一个国家民主不民主，要由这个国家的人民来评判，而不能由外部少数人说了算，更轮不上你们说三道四！阿富汗、伊拉克、利比亚等国的悲剧一再证明，外部军事干涉和所谓民主改造贻害无穷，是对民主的亵渎。”

80多个国家呼应中方立场，其中古巴代表62国、科威特代表3个海湾国家作共同发言支持中国，20多个国家单独发言支持中国。

《 人民日报 》（ 2021年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)