本报北京10月22日电 （记者苑基荣）由中国社会科学院、联合国南南合作办公室共同举办的“脱贫和可持续发展知识和优秀实践分享南南合作研讨会”21日在北京以线上线下相结合的方式召开。与会中外专家学者围绕中国的减贫经验、加强减贫国际合作等主题进行了深入探讨。

中国社会科学院院长谢伏瞻在致辞中表示，中国消除绝对贫困的实践直接推动了全球减贫事业进程，为实现可持续发展、推动构建人类命运共同体作出了重大贡献。作为中国政府的重要智库，中国社会科学院将积极落实“全球发展倡议”，深化与联合国南南合作办公室的交流合作，为实现联合国2030年可持续发展目标作出应有贡献。

“经济持续快速发展、有力的制度保障和政策支持、全社会广泛参与是中国农村成功消除绝对贫困的‘三大基石’。”在圆桌讨论阶段，中国社会科学院农村发展研究所所长魏后凯以“中国农村减贫的成效与经验”为主题进行了分享。来自联合国开发计划署人类发展报告办公室、南方中心等国际机构的代表及多家发展中国家国家级智库代表也围绕国际组织与政府间机构的有益探索、各国减贫与发展的经验等主题展开了研讨。

《 人民日报 》（ 2021年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)