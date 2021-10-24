本报安卡拉10月23日电 （记者王传宝）22日，中国驻土耳其大使馆在安卡拉与新疆维吾尔自治区政府在乌鲁木齐共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。土耳其政府、议会、政党、高校、智库、非政府组织等各界人士以及《晨报》《光明报》、TV100电视台、国民电视台等土耳其媒体应邀在线参加。

新疆维吾尔自治区人大常委会主任肖开提·依明通过视频连线发表讲话，全面介绍了新疆近年来的发展成就，表示新疆经济社会发展和民生改善取得了前所未有的成就，社会大局持续稳定向好，经济实现高质量发展，脱贫攻坚取得全面胜利，人民生活明显改善，民族团结更加巩固，各族群众的获得感、幸福感、安全感不断增强。

肖开提·依明强调，新疆所做的一切光明磊落、坦坦荡荡，就是为了造福新疆的各族人民。但美国和西方一些国家反华势力罔顾新疆各族人民过上美好生活的事实，毫无底线、毫无道理、毫无依据地“污名化”“妖魔化”新疆，甚至编造出新疆犯下“种族灭绝罪”的世纪谎言，堪称是人类历史上最大的诬陷案。必须严正指出，任何势力都阻挡不了新疆各族群众追求美好生活的权利，任何破坏新疆繁荣发展的图谋和行径都不可能得逞，新疆的明天必将更加美好。

中国驻土耳其大使刘少宾在线致辞表示，土耳其是伊斯兰大国，很多朋友都关心新疆的发展。希望土耳其各界朋友通过今天的交流活动更全面、深入、真切地了解和认识新疆，有机会到新疆走一走，看一看，亲眼见证新疆繁荣稳定发展的大好局面，希望媒体和智库的朋友能拿出勇气，将真实的、发生翻天覆地积极变化的新疆呈现给广大土耳其民众。

在线出席视频交流会的土耳其大国民议会共和人民党议员余克塞尔表示，视频交流活动对于加强土中之间相互了解非常重要。世界和平离不开每一个国家实现国内和平的努力，中国促进自身社会安全稳定的努力值得肯定。余克塞尔曾多次访疆，对当地美丽景色和历史文化印象深刻，他希望大家能亲自去新疆看一看，见证新疆的美好。

交流会上还播放了《新疆是个好地方》主题片以及日前新疆农产品喜获丰收的视频短片。来自新疆的教培中心结业学员、外出务工人员、高校教师代表等，结合亲身经历，通过现场连线方式讲述了真实的新疆故事。

《 人民日报 》（ 2021年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)