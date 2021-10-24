米哈伊尔·叶菲莫维奇·弗拉德科夫

今年，中国迎来许多重要的历史纪念日，其中之一便是中华人民共和国恢复联合国合法席位50周年。1971年10月25日，第二十六届联合国大会通过第2758号决议，恢复了中华人民共和国在联合国的合法席位。

作为联合国安理会常任理事国，中国为联合国事业作出重要贡献。过去几十年间，中国向166个国家和国际组织提供了近4000亿元人民币援助，累计派出维和人员5万余人次。目前，中国已经向国际社会提供超过15亿剂新冠疫苗。中国宣布，未来3年内将再提供30亿美元国际援助，用于支持发展中国家抗疫和恢复经济社会发展。在处理国际社会面临的各种难题上，中国政府的政策体现出了负责任态度。

习近平主席在第七十六届联合国大会一般性辩论上提出的全球发展倡议是十分有益和及时的。该倡议致力于构建更加平等均衡的全球发展伙伴关系，推动多边发展合作进程协同增效，加快落实联合国2030年可持续发展议程。该倡议呼吁构建全球发展命运共同体，推动全球发展迈向平衡协调包容新阶段。该倡议符合俄中领导人关于推进“大欧亚伙伴关系”与“一带一路”倡议协同发展的共识，有助于推动欧亚经济联盟与“一带一路”倡议对接，有助于欧亚地区经济稳定增长。

俄罗斯高度评价中国在国际事务中发挥的作用。当前，国际形势持续动荡，军控协议屡被打破，地区冲突风险不断上升，全球抗疫斗争任重道远。在此背景下，要实现联合国2030年可持续发展目标，联合国会员国还有很多工作要做。中国支持联合国在团结各国实现共同发展等方面发挥核心作用，俄罗斯非常认同这样的立场。俄中两国在朝鲜半岛、叙利亚和阿富汗局势以及伊朗核问题等许多热点问题上的立场是接近或一致的。

俄罗斯和中国都反对一些国家以“小圈子”代替国际决策的企图，反对架空以联合国为核心的国际体系。任何不顾他国利益和文化特点，企图通过建立所谓“以规则为基础的国际秩序”谋取单边优势的行为，都不会得逞。美国、英国、澳大利亚不久前宣布建立所谓“三边安全伙伴关系”，只会使本已复杂的地区局势更加复杂化。

20年前，《俄中睦邻友好合作条约》的签署是两国关系史上一件极其重要的大事。该条约为俄中合作奠定了坚实基础，使两国关系能够发展到前所未有的高度。当前国际形势下，两国宣布《俄中睦邻友好合作条约》延期具有十分重要的现实意义。

俄罗斯和中国是世界上极具潜力和影响力的大国。俄中两国同其他国家携手努力，对于维护联合国在国际事务中的核心作用、维护以国际法为基础的国际秩序至关重要。

（作者为俄罗斯战略研究所所长、俄罗斯前总理）

《 人民日报 》（ 2021年10月24日 03 版）

(责编：胡永秋、杨光宇)