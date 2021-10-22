新华社北京10月22日电（记者董雪）外交部发言人汪文斌22日在就美英澳三边安全伙伴关系答问时表示，美英出于地缘政治和经济实利的双重考虑，向澳出口核潜艇，为此不惜违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，对国际核不扩散体系造成巨大冲击，充分表明三国是不守规则、破坏规则的代表。

当日例行记者会上，有记者问：据报道，21日，美国、英国、澳大利亚官员分别就美英澳三边安全伙伴关系发声，表示澳加入三边安全伙伴关系只是为发展自身潜艇能力，澳现在和将来都不会使用核武器，三边安全伙伴关系未削弱东盟中心地位，对地区和平不构成威胁。中方对此有何评论？

汪文斌表示，在地区国家和国际社会一片质疑和反对声中，美英澳不得不就三边安全伙伴关系作出辩解。但三国的解释苍白无力，根本无法回应地区国家和国际社会关切。

他说，美英澳三国搞的这个“盎格鲁-撒克逊”小圈子是典型的军事集团，充斥着过时的冷战零和思维，是三国迷信武力的体现，是美英核威慑政策的延伸，是美国所谓“从实力地位出发”哲学的又一产物。

“美英澳三边安全伙伴关系直白地告诉人们，三国所信奉的规则，仍旧是弱肉强食的丛林规则。”汪文斌说。

他指出，美英出于地缘政治和经济实利的双重考虑，向澳出口核潜艇，为此不惜违背《不扩散核武器条约》的目的和宗旨，制造核材料、核技术扩散风险，对国际核不扩散体系造成巨大冲击。“这充分表明，三国是不守规则、破坏规则的代表。”

汪文斌说，美英澳核潜艇合作涉及向澳转让丰度超过90%的武器级高浓铀，构成严重核扩散风险，违反《不扩散核武器条约》的目的和宗旨。不仅如此，美还将向澳出口可搭载核弹头的“战斧”巡航导弹。这些举动对地区和平与安全所构成的威胁是显而易见的，不是三国想否认就能否认得掉的。三国上述合作也必然损害东南亚无核武器区建设，尊重东盟中心地位从何谈起？

“我们再次敦促三国纠正错误，摒弃冷战零和思维，停止拼凑小圈子，维护国际核不扩散体系，做有利于地区和世界和平稳定发展的事，而不是相反。”汪文斌说。

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