人民网联合国10月21日电 （记者李晓宏）当地时间10月21日，联合国安理会召开妇女、和平与安全问题公开辩论会，中国常驻联合国副代表戴兵发言表示，全面预防和化解冲突是对妇女最根本的保护，国际社会应加大推动对妇女的经济赋权。

戴兵说，在疫情肆虐和动荡上升背景下，保护妇女免受武装冲突侵害、促进妇女政治参与、全面提升妇女权益的任务更加艰巨。国际社会要继续加大努力，协调行动，把妇女、和平与安全放在突出位置。

他指出，国际社会要加大保护妇女免受武装冲突之害。在巴勒斯坦，5月加沙冲突导致38名妇女死亡和398名妇女受伤，广大巴勒斯坦妇女长期生活在占领的阴影之中。在阿富汗，妇女因为20年战争付出沉重代价，最近外国军队仓促撤出又使阿富汗妇女面临极大风险和困难。在其他冲突地区，拐卖妇女儿童和性暴力仍时有发生。新冠肺炎疫情更是加剧了冲突局势中妇女面临的挑战。

他强调，为加强对受冲突影响妇女的保护，国际社会要充分考虑她们的实际困难和需求，及时提供人道救援。全面预防和化解冲突是对妇女最根本的保护。安理会要为消除冲突根源和政治解决热点问题下功夫，推动以对话、斡旋、协商等方式和平解决争端，让所有妇女儿童都能享有和平，过上安宁生活。

戴兵呼吁，国际社会要支持妇女在维和与建和工作中发挥更大作用。在维和行动规划和部署中，应当继续为妇女军警人员提供平等的教育、培训和能力建设机会，支持妇女担任维和行动重要管理职位。当然，女性参与维和行动，数字指标本身不是唯一目的，更重要的是发挥女性在弱势群体保护、社区沟通等方面的独特优势，使维和行动整体绩效得到实实在在的提升。

他说，中国积极倡导和支持妇女参与维和行动。过去30多年，共派出一千多名女性参与维和行动。在联黎部队，中国女性维和人员奋斗在扫雷第一线，过去一年她们所在的工兵分队发现并销毁2200多枚地雷，为黎巴嫩民众开辟新的安全区。在联南苏团，10名中国女维和军人组成小分队，执行难民营安全警戒、长途巡逻等任务，向群众普及女性权益保护知识，在难民营小学教外语。

他呼吁，国际社会应加大推动对妇女的经济赋权。要提高妇女的政治地位，最根本的是提高妇女的经济地位。国际社会应积极帮助冲突地区开展重建，加大对女性教育的投入，帮助女性用知识改变命运。要鼓励和支持妇女创业，让妇女依靠自己的努力摆脱贫困。联合国开发计划署、妇女署等机构要把支持妇女经济赋权放在优先位置。联合国政治及维和特派团的授权也应更多体现对妇女发展和经济赋权的支持。

戴兵表示，中国一直积极致力于开展国际妇女合作，推动全球妇女发展。中国近年来在发展中国家实施了100个“妇幼健康工程”和100个“快乐校园工程”，为发展中国家培训13万名各行业妇女人才，为发展中国家妇女赋权提供有力支持。中国2015年同联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖，迄今已向津巴布韦、肯尼亚、牙买加等国家的10个组织颁奖，激励更多人投身女童和妇女教育事业，汇聚起推动全球教育性别平等的强大力量。中国愿同国际社会一道，努力加快实现性别平等，促进全球妇女事业发展。

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