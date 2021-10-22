人民网雅加达10月22日电（记者徐伟）中国驻东盟大使邓锡军22日应邀出席印度尼西亚智库印尼外交政策协会举办的2021年度中国—东盟关系民调报告线上发布仪式并作主旨讲话。

邓锡军表示，今年是中国—东盟建立对话关系30周年。30年前，我们的政治和外交先贤们怀着巨大的勇气和胆识开启了双方对话进程。30年来，中国和东盟拥抱时代机遇，聚焦共同发展，走出一条团结奋进、合作共赢之路，为地区乃至世界和平稳定和发展繁荣作出了重要贡献。

邓锡军表示，在过去短短30年里，中国—东盟关系取得巨大发展进步，有四方面深层次原因。一是共同的发展利益。中国和东盟都是发展中国家，双方始终都把发展经济、改善民生作为最紧迫、最重要的任务。二是共同的和平愿景。中国和东盟均渴望和珍视本地区和平稳定局面，坚定奉行睦邻友好政策，树立了国家间和谐共处、共同发展的典范。三是共同的文化精神。中国和东盟弘扬和而不同、和合共生，平等相待、互尊互谅，扶危济困、同舟共济的东亚文化。共同的文化精神成为拉紧中国—东盟关系的无形纽带。四是共同的民本理念。中国和东盟政府均奉行以人为本、人民至上的执政理念，始终致力于让双方合作惠及人民，不断增强人民之间的理解和友谊，为双方关系发展提供不竭动力。

邓锡军对未来中国—东盟关系发展提出三点建议。一要持续增强政治互信。中国始终将东盟作为周边外交优先方向，坚定支持东盟在区域合作中的“中心地位”。双方应继续积极推进建立中国—东盟全面战略伙伴关系，为双方关系增添新内涵。中方希望东盟朋友对中美关系的是非曲直有清楚的认识。中国的发展振兴是14亿中国人民追求美好幸福生活的要求和结果，我们无意在本地区取代谁、打败谁，或者去争夺所谓的影响力和“霸权”。

二要大力深化发展合作。中方愿同东盟进一步围绕抗疫和经济复苏务实合作两条主线，落实好中国—东盟自贸区升级《议定书》，推动《区域全面经济伙伴关系协定》早日生效实施，共促高质量共建“一带一路”，全方位打造双方复苏合作新格局。习近平主席近期提出“全球发展倡议”，我们愿同东盟率先行动，在今明两年“中国—东盟可持续发展合作年”主题下深化合作，为本地区落实2030年可持续发展议程注入动力。中方提出申请加入《全面与进步跨太平洋伙伴关系协定》以来，一些东盟国家已表明支持态度。希望双方加强沟通合作，克服种种障碍，积极推动区域经济一体化和贸易投资自由化便利化进程。

三要共同构建区域安全架构。近期，美国出于遏华需要，在其“印太战略”框架下加快更新重组其地区同盟体系，包括成立美英澳三边安全伙伴关系，强化“四边机制”合作等。美所作所为不仅给地区带来严重核扩散风险，还极大地损害了东盟主导的安全对话机制，破坏了地区国家寻求构建开放、包容、合作、共赢安全架构的努力。地区国家都应发出正义的呼声，旗帜鲜明地加以反对。一味追求大国平衡、在大是大非问题上保持沉默，只会逐步丧失话语权和主导权。

本地区未来的安全架构和设想均应以维护共同安全、实现共同发展为目标，都应以公认的国际法、而非少数国家鼓吹的“规则”为基础，都应以包容性的伙伴建设、而非罗织“小圈子”的方式为实现途径。

印尼外交政策协会创始人迪诺表示，此次民调报告的主题是“改变看法、尚存疑虑、面临机遇”，这准确反映了30年来中国—东盟关系发展变化与现状。中国是东盟最重要的对话伙伴，在当前深刻变化的国际地区形势下，站在双方建立对话关系30周年的重要节点，全面深入了解双方关系发展成果与现状，对双方共谋发展、共克难题具有重要意义。

东盟副秘书长德尼表示，建立对话关系30年来，中国与东盟在经济、政治、人文交流合作方面取得全方位巨大发展进步，期待双方进一步加强合作，推动中国—东盟关系发展，造福双方民众。此次民调客观反映了东盟民众对双方关系的认知和看法，对双方政府制定政策具有重要参考价值。

马来西亚战略与国际研究所高级研究员洛克曼、泰国朱拉隆功大学安全与国际问题研究所高级研究员格威、中国对外经贸大学魏玲教授三位专家围绕民调报告结论和中国—东盟关系进行深入讨论，并回答了线上听众的提问。

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