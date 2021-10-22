新华社长沙10月22日电 题：共同发展 共谋安全——来自博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛首届大会的观察

新华社记者周楠、白田田、陈宇箫

在博鳌亚洲论坛理事长、联合国第八任秘书长潘基文看来，行动、团结和多边主义的呼声在亚洲得到了响亮而清晰的回应，中国多次强调加强国际合作、政策协调和全球治理，为全人类建设一个共享、安全、可持续发展的未来，这让他深受鼓舞。

18日至20日，来自全球政、商、学界的2600多名嘉宾齐聚湖南长沙参加博鳌亚洲论坛全球经济发展与安全论坛首届大会。大会以“大变局下的经济安全与可持续发展”为主题，重点关注经济发展面临的风险、隐患和非传统安全挑战，探讨如何为亚洲和世界可持续发展营造安全、稳定的外部环境。

粮食安全、能源安全、气候变化等问题在会上引发热议。多位与会嘉宾认为，这些问题日益突出，给世界经济复苏与可持续发展带来前所未有的挑战。

联合国世界粮食计划署驻华代表屈四喜说：“世界上有7.2亿到8.11亿人面临饥饿问题，23.7亿人无法获得营养充足的食物，这个数字比头一年要高不少。”

如何确保粮食安全？多位嘉宾给出了建议。国家杂交水稻工程技术研究中心研究员赵炳然表示，如果把具有潜力的盐碱地种上水稻，将对粮食安全发挥重要作用。国际水稻研究所首席研究员乔哈尔·阿礼认为，确保粮食安全需要全球的努力，各国必须要在气候变化、疫情冲击下加强合作。

在关于全球能源供给与安全的分论坛上，天合光能股份有限公司董事长高纪凡等嘉宾表示，如何实现碳中和、应对电力短缺和不平衡等问题，是当前能源供给面临的挑战，需要持续推动清洁能源技术进步和成本降低，也需要公众共同参与。

非传统安全问题正在带来新的挑战。潘基文认为，新冠肺炎疫情深刻地揭示了经济和社会在安全方面的脆弱性，一些挑战超出了人们熟知的范畴。

网络安全、供应链安全等成为会议期间的热门话题。“如果智慧城市、城市大脑被网络攻击，后果难以想象。”小米集团副总裁崔宝秋认为，“大数据是新时代发展的‘核燃料’，而信息泄漏就如同‘核泄漏’，会造成不可逆转的损失。”

香港中文大学（深圳）全球与当代中国高等研究院院长郑永年认为，网络安全更需要国家间合作。

疫情冲击下，产业链、供应链风险凸显。德勤中国区域经济咨询合伙人黄河认为，疫情“重塑”了全球供应链，人们在产业布局和迁移时会更多考虑安全因素。大昌行澳门供应链管理有限公司副董事长萧志伟表示，由于贸易保护主义、逆全球化抬头，怎么让产业链、供应链保持竞争力成为最大的考验。

如何为亚洲和世界可持续发展营造安全稳定的外部环境？与会嘉宾均认为，各国唯有紧密合作才能找到出路。

泰国前副总理素拉杰认为，本届大会将经济安全与可持续发展作为讨论主题非常贴合时代需求。安全与发展密不可分、相辅相成。国际社会应当标本兼治，重振多边主义、加强国际合作。

博鳌亚洲论坛副理事长周小川认为，面对全球贸易摩擦和逆全球化思潮，中国没有放慢金融开放步伐，而是在金融业对外开放上取得了突破性进展。这既给全球带来新市场、新机遇，也将促进中国国内金融业供给侧改革，通过更高水平的发展来强化维护金融稳定与安全的能力。（参与采写：张玉洁、谢樱）

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